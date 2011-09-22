به گزارش خبرنگار مهر در قم، در حالی که دیدار صبای قم و گسترش فولاد تبریز از هفته پنجم از دور رفت رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور از ساعت 16 امروز در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می‌شود، صدرنشین لیگ برتر شب گذشته در خارج از خانه متوقف شد تا صبا فرصت مناسبی برای رسیدن به صدر جدول در اختیار داشته باشد.



آغاز پنجمین هفته از مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با توقف فولادماهان اصفهان و پیروزی لبنیات ارژن شیراز همراه بود زیرا چهارشنبه شب دو بازی در شهرهای اهواز و شیراز برگزار شد که طی آن تیم‌های شرکت ملی حفاری ایران و فولاد ماهان اصفهان به نتیجه تساوی سه بر سه دست یافتند و تیم لبنیات ارژن شیراز نیز با نتیجه چهار بر دو از سد دبیری تبریز گذشت.



بدین ترتیب در جدول رده بندی تیم ماهان 13 امتیازی شد و در صدر باقی ماند و صبای قم می‌تواند با کسب برتری در دیدار امروز با گسترش فولاد تبریز اختلاف خود با تیم صدرنشین جدول رده بندی را به یک امتیاز کاهش دهد.



در ادامه مسابقات هفته پنجم از دور رفت رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور امروز به صورت همزمان پنج مسابقه دیگر نیز برگزار می‌شود که تیم‌های لیگ برتری در قم، مشهد، اصفهان، ورامین و تهران به مصاف یکدیگر می‌روند.



بر اساس برنامه تیم‌های فوتسال علم و ادب سایپای مشهد و میثاق تهران در سالن شهید بهشتی مشهد به مصاف یکدیگر می‌روند و تیم فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی در سالن پیروزی اصفهان دیداری خانگی را برابر تیم راه ساری برگزار می‌کند.



همچنین تیم ناکام هفته چهارم رقابت های لیگ برتر و مدافع عنوان قهرمانی فصل گذشته این رقابت ها یعنی تیم فوتسال شهید منصوری قرچک در تلاش برای باقی ماندن در جمع مدعیان، در سالن شهدای هفتم تیر شهر قرچک از تیم فوتسال شهرداری ساوه پذیرایی می کند.



تیم تحت مربیگری رضا کردی مربی نامدار قمی فوتسال کشورمان یعنی پرسپولیس تهران نیز این هفته برای جبران ناکامی در چهار بازی گذشته خود، در سالن فدراسیون هندبال یکی از سه نماینده فوتسال اصفهان در لیگ امسال یعنی فیروز صفه اصفهان را پیش رو دارد.



این در حالی است که با احتساب نتایج دیدارهای شب گذشته، در جدول رده بندی مسابقات سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در حال حاضر تیم فوتسال فولادماهان اصفهان با 13 امتیاز از پنج مسابقه در صدر قرار دارد، صنایع گیتی پسند اصفهان با 12 امتیاز و یک بازی کمتر در رده دوم قرار دارد، ملی حفاری ایران با 11 امتیاز از یک بازی بیشتر سوم است و صبای قم با یک بازی کمتر با 9 امتیاز مکان چهارم را در اختیار دارد.

