جشنواره علوم قرآن و حدیت امام رضا(ع) در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی لسانی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این جشنواره در 11رشته از جمله قرائت، ترتیل، تحقیق، اذان، قرائت ترتیل قرآن کریم، مفاهیم و تفسیر معارف رضوی، حفظ چهل حدیث رضوی و پژوهش‌های رضوی برگزار می‌شود.

رئیس اداره علوم قرآن وحدیث آستان قدس رضوی با اشاره به برگزاری این همایش در مهرماه جاری افزود: این جشنواره ویژه کارکنان سازمان اداره مرکزی، شرکت‌ها و کلیه سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی، خادما‌ن و خانواده‌های آنان است.

لسانی بابیان اینکه این جشنواره در مقطع سنی 18سال به بالا با دو موضوع علوم و معارف قرآن و علوم و معارف حدیث برگزار می‌شود، تصریح کرد: همچنین مقاطع سنی زیر 18سال از پیش‌ دبستانی تا دبیرستان می‌توانند در رشته‌های حفظ و روخوانی سوره، نقاشی با موضوع زیارت امام رضا(ع)، صحیح خوانی نماز، مفاهیم، سیره امام رضا(ع) در این جشنواره شرکت کنند.

وی گفت: مسابقات در مقطع سنی زیر18سال در اردوگاه مازندران در هشت مهرماه جاری برگزار خواهد شد.

رئیس اداره علوم قرآن وحدیث آستان قدس رضوی اهداف برگزاری این جشنواره را نشر وتبیین معارف قرآن کریم و تعالیم نورانی ائمه اطهار(ع) و ترویج فضیلت‌ها و ارزش‌های قرآنی و تقویت بنیادهای اخلاق اسلامی در بین کارکنان، خادمان و خانواده‌های آنان عنوان کرد.

وی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سایت و تکمیل فرم ثبت‌نام و یا به صورت حضوری با مراجعه به دارالقرآن الکریم دبیرخانه جشنواره امکان ثبت‌نام را داشته باشند.

لسانی بیان کرد: برگزیدگان جشنواره باید مدارک خود را تا 12مهر جاری به دبیرخانه جشنواره واقع درحرم مطهر صحن جمهوری تحویل دهند.