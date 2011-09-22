مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز پنجشنبه کشور

ایران :

تحرک گسترده دیپلماسی عمومی رئیس جمهور در حاشیه نشست سازمان ملل؛ پیام های راهگشای سفیر انقلاب به سران جهان

دولت اختصاص داد: یارانه 12 هزار میلیارد تومانی برای بخش تولید

دنیزلی سوژه پرسپولیس

اعتماد:

احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه "ای بی سی": آماده تعامل و گفتگو با آمریکا هستیم

گفتگو با علی مطهری: سئوال مطرح نشود، استعفا می دهم

آیت الله آملی لاریجانی: فساد بانکی مربوط به قوه مجریه است

جام جم :

انتشار یادگارهای دفاع مقدس

نگرانی غرب از نطق احمدی نژاد در سازمان ملل

12 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت یارانه تولید کنندگان

جوان:

رئیس کمیسیون اصل 90 با تاکید بر پیگیری پرونده اختلاس از سوی سران سه قوه: احمدی نژاد بر رسیدگی به اختلاس اصرار دارد

منابع آگاه در گفت و گوی اختصاصی با "جوان" خبر دادند: امیر قطر خانه نشین می شود

زد و خورد پلیس با معترضان در چهارمین روز اعتراضات اجتماعی آمریکا



حمایت:

آیت الله آملی لاریجانی: قوه قضائیه در پرونده "فساد عظیم بانکی" کوتاه نخواهد آمد

احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه ABC آمریکا: آماده گفتگو با آمریکا در شرایط عادلانه هستیم

تقدیر نمایندگان مجلس از رئیس قوه قضائیه



خراسان:

رئیس قوه قضائیه: در پرونده "فساد عظیم بانکی" کوتاه نخواهیم آمد

گزارش دیدارها و مصاحبه های رئیس جمهور درحاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل

دولت 12 هزار میلیارد تومان یارانه برای حمایت از کشاورزی، حمل و نقل و کالاهای اساسی اختصاص داد



دنیای اقتصاد:

صندوق بین المللی پول اوضاع اقتصاد جهان را بررسی کرد؛ آمار جدید IMF از اقتصاد ایران

رئیس قوه قضائیه: مبارزه با مفاسد اقتصادی تیغی دو لبه است

مختصات زلزله احتمالی در پایتخت



شرق:

تخلف بزرگ مالی آب رفت

پس از تودیع وثیقه توسط عمان؛ دو زندانی آمریکایی به کشورشان بازگشتند

کاتوزیان از طرح چهره های سیاسی مجلس خبر داد: پست نخست وزیری جایگزین مقام رئیس جمهوری



فرهیختگان:

رئیس قوه قضائیه درباره فساد عظیم بانکی: کوتاه نمی آییم

با قبول قرار وثیقه از سوی قوه قضائیه؛ دو تبعه آمریکایی آزاد شدند

احمدی نژاد با اشاره به تحولات اخیر: منطقه، سلطه آمریکا را نمی پسندد



قدس:

رئیس قوه قضائیه: در پرونده "فساد عظیم بانکی" و پرونده های مشابه، هرگز کوتاه نمی آییم

هفته دفاع مقدس؛ "دلتنگ شهدا هستیم"

رئیس جمهور امشب در سازمان ملل سخنرانی می کند



کیهان:

احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه ABC آمریکا: تحولات منطقه نشانه نفرت ملت ها از آمریکاست

شکوفه ها در اولین روز کلاس درس

از سوی دولت صورت گرفت؛ اختصاص 12 هزار میلیارد تومان یارانه برای تولید و کالاهای اساسی

ملت ما:

دکتر علی مطهری: دهان نماینده را در افشای مسائلی چون کهریزک نبندید

در حاشیه اعدام های علنی در کشور طی یک ماه اخیر؛ تماشای اعدام، آینه عبرت یا سرگرمی جدید جوانان ایرانی

محسن رضایی: مواضع اخیر ترکیه ناشیانه است

همشهری:

مسافران همچنان منتظر مهرورزی دولت با مترو

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح کرد: سودجویی بانک ها در اختلاس نجومی

فغان هزاران افغان در سوگ مرد صلح افغانستان