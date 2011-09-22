به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه در نخستین روز هفته دفاع مقدس با سخنرانی سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جوار حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی برگزار شد.



در این مراسم که سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه ، امیرسرلشکر عطاء الله صالحی فرمانده کل ارتش، سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین سردار سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار ومشاور عالی مقام معظم رهبری در امور نظامی و فرماندهان نیروهای زمینی ، هوایی و دریایی ارتش و سپاه و حضور دارند بخشی از ادوات و تجهیزات نظامی نیروهای مسلح به نمایش گذاشته شد.

نمایش چندین فروند از انواع موشک های بالستیک شهاب از بخش های جالب توجه این رژه بود .



نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این مراسم رژه تانک بومی ذوالفقار را که به سامانه های نوین ازجمله سامانه های موشکی مجهز شده، به نمایش گذاشت.



همچنین موشک انداز میثاق، موشک انداز کاتیوشا، موشک انداز سهند 3 و موشک انداز استرلا 3، موشک نازعات ام 6، سکوی پرتاب خودکششی ان 10 و زلزال و رادار بصیر 110 از دیگر تجهیزاتی است که از سوی نیروی زمینی ارتش در این رژه به نمایش گذاشته شد.



خودروی سفیر، موشک انداز طوفان، نفربر براق با کاربردهای مختلف، تانک تی 55 و تانک تی 72 بهینه سازی شده، نفربرهای پی ان پی 2 ، نفر بر پست فرماندهی ام 113 ، مین کوب تفتان، خودروهای رنجر و سمندر، تانک صمصام، توپ 23 میلی متری اتوماسیون، هواپیماهای بدون سرنشین شاهین، مهاجر و سپهر از جمله دیگر ادوات و تجهیزات نیروی زمینی ارتش هستند که در این مراسم به نمایش در آمدند.



نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم انواع موشک سجیل، قائم، 801 ، یاسر، عصر 67، موشک لانچر 99 ، قاصدک و قاصد 3 و بمب های قدر، ریتارد و پهبادهای سحاب، شاهین ، سفره ماهی و مهاجر، موشک فونیکس و ایکس 58 ، آر 27 ، ایکس 29ال، بمب 500 پوندی را به نمایش گذاشت.



همچنین از ادوات به نمایش گذاشته شده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز می توان به سامانه خود اتکایی پرتاب موشک نور برد بلند ، ماکت ناوشکن جماران که به دست متخصصان ایرانی ساخته شده است، ماکت موشک نور، ماکت موشک اف ال 6 ، ماکت پهباد ابابیل 2 ، ماکت ناوچه سینا، ماکت زیر دریایی السابحات 15 ، قایق رعد و سحاب ، ماکت پهباد مهاجر 4 و مهاجر 2 اشاره کرد.



نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز تانک رخش، تانک مدرنیزه شبدیز، نفربر براق، تانک رخش پل گذار، توپ خودکششی 155 میلی متری رعد 2 ، موشک انداز طوفان، راکت انداز 107 میلی متری، توپ 23 میلی متری پدافند هوایی، تفنگ 106 میلی متری، جیپ سفیر تاکتیکی و موتور تاکتیکی ارتباطی عمل کننده را در این مراسم به نمایش گذاشت.



نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران نیز در این مراسم ادوات و تجهیزاتی چون رژه سکوی پرتاب به همراه موشک بالستیک سوخت جامد سجیل، سکوی پرتاب به همراه موشک بالستیک قدر اف، موشک قیام محموله بر تلشیکا، موشک خلیج فارس محموله بر تی ال وی، سکوی پرتاب راکت زلزال، سامانه های موشکی پدافند هوایی تور ام یک، سام 6 ، صیاد و موشک پیش پرتاب پدافند هوایی میثاق 2 ، رادار کاشف 2 و سامانه راداری علیم را به نمایش گذاشت.



همچنین سامانه موشکی صاعقه، سکوی پرتاب قارعه، شناورهای ذوالفقار، فرات و اژدر 324-534 از ادوات به نمایش در آمده از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران بود.



