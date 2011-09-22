پیکارهای کشتی آزاد انتخابی قم به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای انتخابی کشتی قم با هدف شناخت برترین کشتی‌ گیران قمی برای اعزام به رقابت‌های قهرمانی کشور برگزار شد و طی آن آزاد کاران مدعی در چهار دوره برای دست یابی به عنوان نخست اوزان مختلف رقابت کردند.



پیکارهای انتخابی کشتی‌ قم در رشته آزاد با هدف شناخت چهره های شاخص هر وزن برای اعزام به رقابت‌های قهرمانی کشور با شرکت تمام کشتی‌ گیران مدعی به انجام رسید تا تیم‌ منتخب این رشته خود را آماده اعزام به مسابقات قهرمانی کشور کند.



شرکت کنندگان در مسابقات کشتی آزاد انتخابی رده سنی بزرگسالان استان قم که تعداد آنها 50 کشتی گیر آزاد کار بود، در چهار مرحله در مجموع 62 کشتی برگزار کردند تا چهره برتر اوزان مختلف برای اعزام به پیکارهای کشوری شناخته شود.



در پایان این دوره از مسابقات، در وزن 55 کیلوگرم پیکارهای کشتی آزاد‌ انتخابی استان قم، هادی خانی موفق شد حریفان خود را شکست داده و در جایگاه نخست این وزن از مسابقات قرار گرفته و مقام قهرمانی کشتی آزاد قم را به دست بیاورد.



در رقابت های وزن 60 کیلوگرم این دوره از پیکارها نیز رقابت نزدیکی به مدعیان حاضر در این مسابقات برگزار شد و در نهایت این روح الله نعمتیان بود که حریفان خود را از پیش رو برداشت و موفق به کسب مقام قهرمانی شد.



در وزن 66 کیلوگرم حسن ذبیحی از کشتی گیران با تجربه قم در رشته کشتی آزاد که در رده های سنی مختلف سابقه حضور در مسابقات قهرمانی کشور را دارد، با برتری مقابل رقبا در جایگاه نخست قرار گرفت و موفق به کسب مقام قهرمانی شد.



در وزن 74 کیلوگرم مهدی رضایی چهره شاخص مسابقات بود که با غلبه بر دیگر مدعیان این وزن توانست مقام قهرمانی را از آن خود کند، ضمن اینکه در پایان پیکارهای وزن 84 کیلوگرم افشین سرلک رقبای خود را پشت سر گذاشت و در جایگاه نخست ایستاد.



این مسابقات در وزن 96 کیلوگرم نیز از سطح بسیار بالایی برخوردار بود و طی آن علی بهرامی توانست مقام قهرمانی را از آن خود کند، ضمن اینکه در پایان پیکارهای وزن 120 کیلوگرم داود یارجانعلی با شکست رقبای خود مقام نخست را به دست آورد.



گفتنی است: رقابت‌های انتخابی رشته آزاد، آخرین مسابقات انتخابی کشتی قم بعد از رقابت مدعیان در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بود تا هیئت کشتی استان قم خود را آماده میزبانی از تیم ها و کشتی گیران شرکت کننده در مسابقات رده سنی جوانان کشتی فرنگی کشور کند.



رقابت‌های کشتی فرنگی رده سنی جوانان قهرمانی کشور روزهای آغازین آبان ماه به میزبانی قم به انجام می‌رسد و طی آن کشتی گیران شرکت کننده از استان های مختلف در این دوره از پیکارهای قهرمانی کشور رقابت برای کسب عناوین برتر را در اوزان 50، 55، 60، 66، 74، 84، 96 و 120 کیلوگرم و بدون ارفاق وزن برگزار خواهند کرد.