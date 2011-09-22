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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۳۰

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مسیر حرکت عزاداران در روز شهادت امام جعفرصادق(ع) مشخص شد

مسیر حرکت عزاداران در روز شهادت امام جعفرصادق(ع) مشخص شد

بوشهر- خبرگزاری مهر: دبیر هیئات مذهبی استان بوشهر گفت: مسیر حرکت دستجات عزادار و هیئتهای سینه زنی و زنجیرزنی در روز شهادت امام جعفر صادق(ع) در شهر بوشهر مشخص شد.

حامد فکوری در گفتگو با مهر افزود: مراسم عزاداری  هیئتهای سینه زنی و زنجیر زنی بوشهر همزمان با شهادت رئیس مذهب تشیع 9 صبح روز شنبه  2 مهرماه از مقابل مسجد توحید تا مصلی جمعه شهر بوشهر برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این مراسم که با حضور آیت الله صفایی بوشهری و استاندار بوشهر و مسئولان و روحانیون و مردم عزادار برگزار خواهد شد، تابوت نمادین امام جعفر صادق(ع) نیز تشییع می شود.

دبیر هیئات مذهبی استان بوشهر یادآورد شد: همچنین مراسم ویژه  شهادت آن حضرت در مورخ  امروز 31 شهریور و یکم  مهر بعد از نماز مغرب و عشا از سوی سپاه امام صادق (ع)  بوشهر با سخنرانی حجت الاسلام انواری و مداحی حاج علیرضا پولاد در حسینیه عاشقان ثارالله برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1414419

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