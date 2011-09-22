مسیر حرکت عزاداران در روز شهادت امام جعفرصادق(ع) مشخص شد

حامد فکوری در گفتگو با مهر افزود: مراسم عزاداری هیئتهای سینه زنی و زنجیر زنی بوشهر همزمان با شهادت رئیس مذهب تشیع 9 صبح روز شنبه 2 مهرماه از مقابل مسجد توحید تا مصلی جمعه شهر بوشهر برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این مراسم که با حضور آیت الله صفایی بوشهری و استاندار بوشهر و مسئولان و روحانیون و مردم عزادار برگزار خواهد شد، تابوت نمادین امام جعفر صادق(ع) نیز تشییع می شود.
دبیر هیئات مذهبی استان بوشهر یادآورد شد: همچنین مراسم ویژه شهادت آن حضرت در مورخ امروز 31 شهریور و یکم مهر بعد از نماز مغرب و عشا از سوی سپاه امام صادق (ع) بوشهر با سخنرانی حجت الاسلام انواری و مداحی حاج علیرضا پولاد در حسینیه عاشقان ثارالله برگزار خواهد شد.
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