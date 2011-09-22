اتفاقات منطقه علامت در پیش بودن حرکتی طوفانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد عصر چهارشنبه در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه های مختلف آمریکا ضمن گفتگو با آنان به پرسش های مطرح شده در خصوص مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره مهمترین تحولات منطقه ای و بین المللی پاسخ داد.

وی در این دیدار با بیان اینکه راه حل برطرف شدن مشکلات جهان تعبیه ساز و کاری است که همه ملت ها بتوانند در آن برای مدیریت جهان مشارکت کنند، اظهار داشت: ملت ایران آمادگی دارد بر محور ارزش های مشترک بشری یعنی آزادی و عدالت در مدیریت جهانی و اصلاح وضع حاکم بر جهان مشارکت کند.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه هدف اصلی از خلقت انسان محقق نشده است و اکثریت ملت ها از شرایط موجود جهان ناراضی هستند، گفت: ریشه یابی دلایل عدم تحقق آروزهای بشری و عدم رضایت عمومی از وضعیت موجود یکی از موضوعات اساسی است که دلسوزان و صاحب نظران و کسانی که به تاریخ و سرنوشت انسان حساس هستند، باید آن را مورد توجه قرار دهند.

رئیس جمهور گفت: اینکه نقطه مطلوب کجاست و چگونه باید شرایط امروز را به نقطه مطلوب برسانیم؟ سوالاتی است اساسی که باید همیشه به آن بیاندیشیم و پاسخ روشن و قانع کننده برای آن بیابیم.



وی افزود: ریشه همه مشکلات به سطح دریافت از حقیقت انسان و یا نا شناخته ماندن خود انسان ارتباط دارد و باورمان این است که گمشده تاریخ و امروز جامعه بشری، انسان و انسانیت انسان است.

احمدی نژاد اضافه کرد: اگر به فهم مشترک و واقعی از حقیقت انسان دسترسی پیدا کنیم، نقطه مطلوب و راه رسیدن به آن به خوبی خود را نشان خواهد داد.

وی در پاسخ به سوال یکی از اساتید دانشگاه تگزاس در خصوص مشکلات جهان و راه های برطرف کردن آن، اظهار داشت: راه حل مسائل جهان تبیعه ساز و کاری است که همه بتوانند در آن مشارکت کنند و همه ملت ها فرصت مشارکت در مدیریت جهانی را پیدا کنند. امروز متاسفانه مدیریت جهان در اختیار چند دولت معدود با حق انحصاری وتو قرار دارد و بسیاری از مراکز اقتصادی هم در دست آنها است.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی به طور طبیعی جریانی یک سویه بر جهان حاکم است در حالی که باید همه ملت ها در مدیریت جهانی مشارکت آزاد و بدون هیچ قید و شرطی داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه روابط بین ملت ها باید بر اساس عدالت و محبت تنظیم شود، گفت: حقیقت انسانی در سایه محبت به دیگران شکوفا می شود و اساس خلقت انسان بر محبت استوار است، زمانی در اداره جهان موفق خواهیم شد که روابط تک تک انسان ها و ملت ها با هم بر اساس محبت و دوستی باشد.

احمدی نژاد تصریح کرد: تا زمانی که عده ای بخواهند خودشان را بر دیگران تحمیل کنند یا از حق بیشتری استفاده کنند، مطمئناً شرایط اصلاح نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران ملتی زنده با مشارکت پذیری بسیار بالا است، اظهار داشت: ملت ایران جریان تاریخی مستمری را ترسیم کرده است که راه و روش حرکت مسئولین را روشن می کند، ملت ایران جریان پیوسته ای است و ما امروز فقط در مقطعی از این جریان قرار داریم.

رئیس جمهور در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص رابطه ایران و آمریکا و پیچده بودن آن، اظهار داشت: البته رابطه دولت های آمریکا فقط با ایران پیچیده نیست. راه حل رفع این پیچدگی بازگشت و تعهد به ارزش های مشترک انسانی است و باید تلاش کنیم این مهم محقق شود.

احمدی نژاد تصریح کرد: هیچ کس نباید خود را مالک جهان بشناسد و باید به دیگران احترام گذاشت و حقوق آنها را به رسمیت شناخت. در خصوص حل تنش های موضعی هم به نظر ما راه حل ممکن، خویشتن داری و تلاش برای گفتگو است و معتقدیم مسائل انسانی راه حل انسانی دارد و بهترین راه حل انسانی تکیه بر منطق، عدالت و گفتگو است.

رئیس جمهور در پاسخ به سوال یکی از اساتید دانشگاه در خصوص اهمیت منطقه خاورمیانه و تشکیل دولت جدید فلسطینی، گفت: بیش از 100 سال است که به طور مستقیم منطقه خاورمیانه مرکز اصلی تنظیم معادلات جهانی است و بیش از صدها سال است که مناقشه جدی درباره تسلط بر خاورمیانه بین قدرت ها جریان دارد، واضح است که اگر کسی با نگاه استعماری بخواهد بر دنیا مسلط شود، لازمه آن تسلط بر خاورمیانه است.

احمدی نژاد ویژگی های برجسته فرهنگی، انرژی و موقعیت ژئوپلوتیک را از عوامل اهمیت منطقه خاورمیانه دانست و گفت: دولت آمریکا و برخی دولت های غربی که سودای تسلط بر جهان را داشتند، همواره به دنبال تسلط بر این منطقه بودند و متاسفانه امروز هم این خواسته نامشروع تعدیل نشده است. اتفاقات و اظهارنظرهایی را که در خصوص این منطقه صورت می گیرد، می توان در تمایل ریشه دار برخی دولت ها برای تسلط بر خاورمیانه جستجو کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه ملت ها حق دارند آزاد باشند و حق حاکمیت ملی خود را اعمال کنند، اظهار داشت: متاسفانه در صحنه فلسطین همه حقوق مردم نقض شده است. ملت فلسطین قبل از جنگ جهانی اول و دوم وجود داشت و ملتی نیست که جدیداً به وجود آمده باشد. صدها سال ملت فلسطین در سرزمین فلسطین زندگی کرده اما همان تمایل سلطه بر خاورمیانه باعث تحمیل یک رژیم جعلی بر ملت فلسطین شد و برای ایجاد یک رژیم جعلی و خشن آن هم به بهانه خسارات جنگ دوم جهانی که در اروپا اتفاق افتاده است، سرزمین فلسطین غصب شد.

احمدی نژاد گفت: به زور سلاح و حمایت شورای امنیت، رژیمی بر ملت فلسطین تحمیل شد که از همان ابتدا ملت فلسطین مخالف این تحمیل بود و دست به مبارزه گسترده زد تا حقوق خود را استیفا کند.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: امروز که موضوع رسمیت یافتن دولت فلسطین مطرح شده است، باید همگان توجه داشته باشند که این حق ملت فلسطین است اما طی چند سال اخیر اجازه و حق حاکمیت به او داده نشده است و این حق باید اعمال شود.

احمدی نژاد در ادامه با تاکید بر اینکه حرکت های مردمی منطقه اصولاً علیه سلطه غرب و دولت آمریکا است، اظهار داشت: شاید دولت آمریکا به دنبال مصادره حرکت مردمی ملت های منطقه باشد اما بدون شک یک حرکت طوفانی در راه است و اتفاقاتی که رخ می دهد، علامت و نشانه آن است.

وی اضافه کرد: ملت های منطقه ده ها سال است که از سلطه و تحمیل خواسته های دولت های غربی به سطوح آمده و بالاخره روزی این معادله را برهم خواهند زد.

رئیس جمهور با اشاره به سخنان آقای اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت: امروز رئیس جمهور آمریکا به نوعی تهدید کرد که ملت فلسطین نباید بر حق حاکمیت خود پافشاری کند و در موضعی غیرقانونی و مخالف منشور سازمان ملل، اعمال حق حاکمیت فلسطینیان را مشروط به گفتگو با اشغالگران کرد که بدون شک این روش غیر منطقی موجب حل مسئله نخواهد شد.

احمدی نژاد تصریح کرد: دولت ایران حق ملت فلسطین می داند که دولتی داشته باشد که تمام سرزمین فلسطین را در بر بگیرد. البته ممکن است امروز این امکان وجود نداشته باشد لذا تشکیل دولت فلسطینی را گامی به جلو می دانیم.

وی افزود: معتقدیم بالاخره فلسطین آزاد خواهد شد و به نفع آمریکا است که دست از حمایت رژیم صهیونیستی بردارد. این رژیم در مقطعی برای تحقق هدف سلطه بر خاورمیانه تاسیس شد اما امروز دیگر به پایان راه رسیده است و کارآیی لازم را ندارد و تداوم حیات نامشروع آن به ضرر صاحبانش است، بهتر است به همان روشی که این رژیم ایجاد شد به همان ترتیب به حیات سراسر جنایت آن خاتمه دهند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: شاید در ابتدای تشکیل سازمان ملل در ذهن ملت ها این موضوع نقش بسته بود که دیگر کسی به صورت عامرانه و دستوری با ملت ها حرف نمی زند اما امروز این اتفاق همچنان رخ می دهد و اینها نشانه آن است که هنوز هدف اصلی از تاسیس سازمان ملل محقق نشده است.

احمدی نژاد در پاسخ به سوال یکی دیگر از دانشجویان درباره آخرین وضعیت فلسطین اشغالی، اظهار داشت: فلسطین شاهد دو نوع آوارگی است؛ یکی آوارگی بیش از 5 میلیون مردم اصیل فلسطین و آوارگی دوم مربوط به کسانی است که با امید زندگی بهتر و معیشت به آن جا برده شدند. بهترین راه این است که به این آوارگی ها خاتمه داده شود.

وی افزود: اگر حق حاکمیت به رسمیت شناخته شود، مشکلی باقی نخواهد ماند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه جهان شاهد قضاوت و رفتار دوگانه دولت های غربی است، اظهار داشت: در جنوب سودان با فشار سازمان ملل رفراندوم انجام شد اما سالهاست که در ایرلند، اسکاتلند، باسک و برخی مناطق دیگر مردم برای استقلال تلاش می کنند اما سازمان ملل و شورای امنیت هیچگاه اجازه برگزاری رفراندوم را در آنجا نمی دهد زیرا انگلیس و فرانسه صاحب حق وتو هستند اما همین دو کشور در سازمان ملل برای سودان تصمیم می گیرند.

دکتر احمدی نژاد خاطر نشان کرد: رفتارهای تبعیض آلود ریشه مشکلات جهان است و دوره آن به پایان رسیده و امید است که اصلاح شود.

رئیس جمهور در پاسخ به سخنان یکی از اساتید دانشگاه های آمریکا درباره جنبش های مردمی گفت: جنبش های مردمی منطقه علیه برخی دیکتاتورهای مورد حمایت دولت آمریکاست. ملت ایران 32 سال قبل یک رژیم دیکتاتور وابسته به غرب را با انقلاب اسلامی و بدون درگیری نظامی ساقط کرد و از آن زمان به بعد مورد کینه و دشمنی برخی دولت های غربی قرار گرفته است.

احمدی نژاد در پاسخ به بخش دیگری از سخنان این استاد دانشگاه درباره رئیس جمهور آینده ایران گفت: در ایران انتخابات آزاد برگزار می شود و مردم هستند که تصمیم می گیرند چه کسی جایگزین من باشد، البته هر کسی که ملت ایران انتخاب کند، قابل احترام است و آرزوی من برای ملت ایران و تمامی ملت ها این است که بهترین ها را داشته باشند.

رئیس جمهور در پاسخ به سوال یکی از اساتید ایرانی دانشگاه کلمبیا در خصوص جعل نام خلیج فارس از سوی برخی از کشورها خاطرنشان کرد: در موضوع نام خلیج فارس برخی به غلط خلیج عربی را استفاده می کنند. این در حالی است که نامگذاری در تاریخ بر اساس وجود یک قدرت بزرگ سیاسی و یا یک تمدن و فرهنگ بزرگ صورت گرفته است و در منطقه ما نیز تاریخ و تمدن بزرگ و کشور قدرتمند در اسناد قطعی تاریخی جز دیار پارس و ایران چیزی نبوده است و نامگذاری ها نیز از این موضوع تبعیت می کند. این گونه جعل کردن مشکلی نیست، مشکل خاصی نیست اما همگان باید به نامگذاری های تاریخی احترام بگذارند.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: امنیت ملی و منافع خودمان را در چارچوب جامع تری جستجو می کنیم و آن تامین منافع و امنیت برای دیگران است. ایران امنیت ملی خود را در ناامنی دیگران جستجو نمی کند و معتقد است زمانی منافع ملی محقق می شود که همه به طور عادلانه از منافع عمومی برخوردار باشند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره موضوع فلسطین اظهار داشت: اصولا گفتگو با اشغالگر و دادن حق گفتگو با اشغالگر کمکی به حل موضوع نمی کند؛ اساساً حق حاکمیت و استقلال موضوعی قابل گفتگو نیست.

رئیس جمهور در پایان این مراسم با تاکید بر مشارکت همگانی برای اداره و مدیریت دنیا گفت: باید همه در یک مشارکت صمیمی و عادلانه کمک کنند که آرمان های بشری، سعادت، کمال، رفاه، امنیت و صلح برای همه محقق شود.



وی با اشاره به اینکه انسان هنوز به آرزوهایش نرسیده است، گفت: انسان باید بسیار بزرگ شود و بتواند جهان هستی را در خدمت سعادت خود قرار دهد. باید جامعه ای ساخته شود که در آن هیچ استعدادی سرکوب نشده و همه استعدادها فرصت شکوفایی پیدا کنند و این موضوع در سایه مشارکت عمومی و تلاش مشترک برای آرمان های مشترک محقق خواهد شد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: از راه های اصلی رسیدن به این آرمان ها علم آموزی است، ما علم را ارزش و کاری مقدس می دانیم چون علم در خدمت بزرگ شدن و کرامت انسانی قرار دارد. البته علم باید برای دوستی، محبت، صلح و عدالت باشد.

احمدی نژاد تاکید کرد: در اندیشه ما، عالمان متواضع و فروتن بوده و اساسا علم و محبت از یک جنس هستند. دفاع از حقوق انسانها از جمله آزادی و عدالت کار عالمان است و دانشجویان و اساتید آزاداندیش ترین و آزاده ترین قشرهای جامعه هستند و عدالت طلبی در ذات دانشگاه است و امیدوارم همه دانشگاه های دنیا مسئولیت های اصلی خود را در این خصوص انجام دهند.

وی اظهار امیدواری کرد که ملت ها در آینده به جایی برسند که مسلسلها، موشک ها و سلاح های نظامی جای خود را به قلم و گفتگو بدهد.