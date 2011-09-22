طرح فروغ خانه در 13 روستای رامیان برگزار شد

قاسم سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح با آموزش 520 نفر از بانوان روستایی توسط دفتر امور بانوان فرمانداری در تابستان 1390 برگزار شد.

فرماندار رامیان اظهار داشت: طرح استانی فروغ خانه در راستای تحکیم، تقویت و تعالی خانواده و برای ارتقای سطح آگاهی بانوان برگزار شد.

وی عنوان کرد: تامین سلامت اجتماعی، آشنایی با روشهای تربیتی اسلام از دیگر اهداف این طرح است.

سمیعی گفت: این طرح توسط کانون فرهنگی اجتماعی بانوان مهرگان کردکوی با همکاری دفتر امور بانوان استانداری و فرمانداریهای استان ویژه زنان روستایی و عشایری برگزار شد.

فرماندار رامیان گفت: آموزش در زمینه مهارتهای زندگی، احکام بانوان، بهداشت و اصلاح الگوهای تغذیه در خانواده از اهداف این طرح است.

این طرح در مجموع در سطح 80 روستای استان به اجرا در آمد.