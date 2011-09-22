روحانیون در دفاع مقدس نقشی اساسی بر عهده داشتند

حجت الاسلام محمد جغتایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روحانیون و طلاب بسیجی به تناسب در میان اقشار مختلف، بیشترین شهید را تقدیم انقلاب کرده اند و در طول هشت سال دفاع مقدس در پی ایجاد فضای معنوی جبهه ها بودند.

وی گفت: نقش روحانیت در دفاع مقدس همان نقشی است که پیامبر(ص)، امام علی(ع) و امام حسین(ع) ایفا کردند و آنچه باعث پیروزی و غلبه مسلمانان بر دشمن می شد، بالا بودن توان اعتقادی و معنوی و ارتباط مستقیم با خداوند متعال و قرآن کریم بوده است.

این مسئول ادامه داد: در دورن دفاع مقدس نیز روحانیت معزز با تأسی به حدیث ثقلین، نقش کلیدی و اساسی را برای فراهم آوردن و بالا بردن نیروی رزمی جوانان در نبرد نامتقارن و ناهمطراز با مستکبران ایفا کردند.

مقدس بودن دفاع ما به خاطر حضور روحانیون در جبهه ها بود



وی بیان داشت: اگر دفاع از سرزمینمان با تمام تعلقاتش دفاع مقدس شد، به خاطر حضور روحانیون معزز و در صدر آن حضرت امام(ره)، مقام عظمای ولایت و روحیه بالای معنوی رزمندگان اسلام بود.

جغتایی افزود: در طول این هشت سال مردم ایران شاهد اتفاقاتی بودند که در هیچ جنگی دیده نشد؛ به طور مثال مشاهده شد که هواپیمای رزمندگان اسلام با وجود تمام خطراتی که پیش رو داشت، چندین بار بر روی یک پل استراتژیک به پرواز درآمد و بعد از تخلیه آن پل از وجود مردم بی گناه، آن را مورد اصابت قرار داد.

وی عنوان کرد: همچنین عده ای پیشنهاد انهدام دیوار سدی آبی را برای زمین گیر کردن نیروهای مزدور بعثی می دهند که حضرت امام(ره) به علت از بین رفتن زمینهای کشاورزی کشاورزان و مستضعفان با این کار مخالفت می کند و به همین دلیل است که نقش روحانیت و معنویت دفاع ما را به دفاع مقدس تبدیل کرد.