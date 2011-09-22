برهان الدین ربانی از رهبران بزرگ جهاد و مقاومت افغانستان بود

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه در خصوص محکومیت ترور ددمنشانه برهان الدین ربانی آمده است: دسیسه گران و آنانی که بقای خویش را در ترور، کشتار و ناامنی می بینند، این بار یکی دیگر از بزرگان و مبارزان راستین افعانستان را نشانه رفتند و برهان الدین ربانی، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی افغانستان، رئیس شورای عالی صلح افغانستان و رهبر جمعیت اسلامی افغانستان را ترور کردند و به شهادت رساندند و بدین ترتیب، کوله بار ننگین خویش را سنگین تر ساخته، بار دیگر تنفر حق جویان عالم را برانگیختند.



در ادامه این بیانیه تصریح شده است: برهان الدین ربانی یکی از رهبران بزرگ جهاد و مقاومت افغانستان بود که سالها برای استقلال، آزادی و سربلندی کشور و رهایی هموطنان مظلوم خویش از زیر بار ستم حکومت کمونیستی شوروی تلاش و مجاهدت کرد. پس از آن نیز ریاست دولت اسلامی افغانستان را بر عهده گرفت و برای تشکیل دولتی اسلامی در این کشور جنگ زده کوشید.



وی چندی پیش به منظور نهادینه ساختن صلح، امنیت و برای وحدت اقوام و گروه های افغانستان، ریاست شورای عالی صلح این کشور را عهده دار شد و سرانجام جان خویش را فدای اهداف والای خویش کرد.



در بخش پایانی بیانیه تاکید شده است: طلاب، فضلا، استادان و کارکنان جامعه المصطفی العالمیه ضمن محکوم ساختن چنین اعمال شرم آوری، به متولیان خشونت و نورگریزان و حق ستیزان اعلام می دارند که وعده خداوند مبنی بر پیروزی حق و حقیقت جلوه گر خواهد شد و خون کسانی مانند بزرگ مرد عرصه جهاد و مقاومت در افغانستان، استاد برهان الدین ربانی، موجب بالندگی هر چه بیشتر شاهراه تعالی بشری خواهد گشت.

