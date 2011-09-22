عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- واشنگتن پست از وجود پایگاههای سری آمریکا در شاخ آفریقا و شبه جزیره عرب پرده برداشت.
- چین سفیر آمریکا را در پی طرح این کشور برای فروش تسلیحات به تایوان فرا خواند.
- معلمان اسپانیایی در اعتراض به کاهش هزینه های آموزشی تظاهرات کردند.
- معاون رئیس جمهوری عراق بر خروج کامل نظامیان آمریکایی در سال 2011 طبق توافقنامه واشنگتن-بغداد تاکید کرد.
- دولت بولیوی ضمن محکوم کردن اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی حمایت خود را از شناسایی کشور مستقل فلسطین اعلام کرد.
-"تروی دیویس" سیاه پوست آمریکایی که متهم به قتل افسر پلیس "ساوانا" بود با وجود نبود مدارک کافی ساعاتی پیش اعدام شد.
- جمعیت الوفاق از مردم بحرین خواست تا عصر روز پنجشنبه در شهر توبلی تظاهرات ملی برگزار کنند.
- دو نظامی آمریکایی در جنوب افغانستان کشته شدند.
- دبیر کل ناتو با اشاره به تمدید عملیات نظامی غرب در لیبی به مدت 90 روز دیگر در عین حال گفت: این عملیات می توانست در هر زمانی پایان یابد.
- گروههای مدافع حقوق بشر حمایت خود را از زنان کلمبیایی در برابر تجاوزات جنسی اعلام کردند.
- زمین لرزه ای به قدرت 5 ریشتر فیلیپین را لرزاند.
- مردم مسلمان یمن بار دیگر بر ضرورت کناره گیری فوری عبدالله صالح از قدرت تاکید و حمایتهای مستمر آل سعود از رژیم وی را به شدت محکوم کردند.
- درگیریهای شدید میان انقلابیون لیبی و گردانهای قذافی در شهرهای سرت، بنی ولید و سبها ادامه دارد.
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