عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- واشنگتن پست از وجود پایگاههای سری آمریکا در شاخ آفریقا و شبه جزیره عرب پرده برداشت.

- چین سفیر آمریکا را در پی طرح این کشور برای فروش تسلیحات به تایوان فرا خواند.

- معلمان اسپانیایی در اعتراض به کاهش هزینه های آموزشی تظاهرات کردند.

- معاون رئیس جمهوری عراق بر خروج کامل نظامیان آمریکایی در سال 2011 طبق توافقنامه واشنگتن-بغداد تاکید کرد.

- دولت بولیوی ضمن محکوم کردن اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی حمایت خود را از شناسایی کشور مستقل فلسطین اعلام کرد.

-"تروی دیویس" سیاه پوست آمریکایی که متهم به قتل افسر پلیس "ساوانا" بود با وجود نبود مدارک کافی ساعاتی پیش اعدام شد.

- جمعیت الوفاق از مردم بحرین خواست تا عصر روز پنجشنبه در شهر توبلی تظاهرات ملی برگزار کنند.

- دو نظامی آمریکایی در جنوب افغانستان کشته شدند.

- دبیر کل ناتو با اشاره به تمدید عملیات نظامی غرب در لیبی به مدت 90 روز دیگر در عین حال گفت: این عملیات می توانست در هر زمانی پایان یابد.

- گروههای مدافع حقوق بشر حمایت خود را از زنان کلمبیایی در برابر تجاوزات جنسی اعلام کردند.

- زمین لرزه ای به قدرت 5 ریشتر فیلیپین را لرزاند.



- مردم مسلمان یمن بار دیگر بر ضرورت کناره گیری فوری عبدالله صالح از قدرت تاکید و حمایتهای مستمر آل سعود از رژیم وی را به شدت محکوم کردند.



- درگیریهای شدید میان انقلابیون لیبی و گردانهای قذافی در شهرهای سرت، بنی ولید و سبها ادامه دارد.