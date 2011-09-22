دفاع مقدس ظرفیت ایران در عرصه های مختلف را اثبات کرد

قربانعلی مقبلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از مقام شامخ شهیدان افزود: دفاع مقدس ظرفیت نظام را در عرصه های مختلف به خوبی به اثبات رسانید و امروزه پیشرفت و شکوفایی علمی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تمامی زمینه ها به چشم می خورد.

وی گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت فداکاریها و جانفشانیهای امت اسلامی و پیروی از امام راحل و مقام عظمای ولایت، هر چه از نقطه آغازین خود فاصله می گیرد، بالنده تر از سابق شده و هر روز بر عزت و سر بلندی آن خصوصاً در نزد آزادیخواهان و حق طلبان جهان افزوده می شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان پاکدشت اضافه کرد: امروز اگر شاهد پیشرفت، ترقی و شکوفایی ایران در عرصه های مختلف هستیم، همه در سایه فداکاریهای رزمندگان ایران اسلامی شکل گرفته است.

وی بیان داشت: در برهه ای حساس تمامی کفر به سرکردگی شیطان بزرگ آمریکا تلاشی بی وقفه برای نابودی ایران اسلامی به عنوان مظهر تمامی ایمان داشت، اما در سایه ایمان، رهبری امام(ره) و دفاع جانانه رزمندگان ایران اسلامی ناکام شد.