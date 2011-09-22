30 شاعر و هنرمند عرصه بیداری اسلامی تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری که در سالن حضور داشت، در گفتگویی زنده با سیمای جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد: هنرمندانی که در حوزه هنری رشد یافته‌اند، از 30 سال قبل به خلق اثر در زمینه بیداری اسلامی مشغول بوده‌اند.

مومنی: جشنواره «عصر سوره» ادامه خواهد یافت

وی درباره وجه تسمیه جشنواره «عصر سوره» هم گفت: واژه «سوره» را در حوزه هنری، نخستین بار مرحوم طاهره صفارزاده به کار برد و ما هم از سال گذشته و با آغاز موج بیداری اسلامی در منطقه، تصمیم داشتیم جشنواره‌ای با این مضمون در حوزه هنری برگزاترکنیم و تصمیم گرفتیم نام آن را «عصر سوره» بگذاریم.

رئیس حوزه هنری تاکید کرد: «عصر سوره» در واقع نشان کارهای متعهد کسانی است که در حوزه هنری رشد و نمو یافتند.

مومنی شریف از تداووم برنامه‌های «عصر سوره» در دیگر فصول سال خبر داد و افزود: در این دوره برنامه‌های «عصر سوره» به مناسبت اتفاقات منطقه، به بیداری اسلامی اختصاص یافته و در دوره‌های بعد این برنامه‌ها به دیگر موضوعات مرتبط با جهان اسلام خواهد پرداخت.

معلم: کسی که دوست و دشمن خود را نشناسد، در درک هویتش دچار مشکل خواهد شد

در ادامه این برنامه علی معلم دامغانی شاعر پیشکسوت انقلاب، این بیت از تازه‌ترین اشعار خود را قرائت کرد که «خواب دیدم که شبی بنگره طی خواهد کرد / پاره سرخ کسی بر سر نی خواهد کرد» و سپس گفت: «بنگره» در ادبیات فارسی به معنی لالایی مادران است و شاید با کلمه «بنگ» نسبتی داشته باشد؛ ماده‌ای روانگردان که نتیجه‌اش یا خواب است یا بی‌خوابی.

وی به تجزیه و تحلیل این واژه که ممکن است دو گونه کاربرد داشته باشد، پرداخت و افزود: بنگره ممکن است دیو فتنه‌گری باشد که انسان را به انحاء مختلف جایی که باید بیدار باشد، او را به خوابیدن دعوت می‌کند؛ کسی مانند گُشسب در آثار زرتشتی یا ممکن است فرشته بیداری یا همان سروش و خروس باشد که انسان با به بیداری دعوت می‌کند.

رئیس فرهنگستان هنر ادامه داد: نفس اماره در وجود آدمیان نوعی بنگره است که می‌خواند تا او (انسان) به خواب رود و در مقابل نفس لوامه، هشدار می‌دهد که هان! بیدارش باش.

معلم دامغانی افزود: کسی که نداند با چه کسی دوست است و با چه کسی، دشمن، در درک هویت خود دچار مشکل خواهد شد. اینکه انسان فکر کند اگر همه دوستی‌ها و دشمنی‌ها را کنار بگذارد، بهتر می‌تواند خود را بشناسد، این شرط هویت‌شناسی نیست.

وی در پایان سخنانش گفت: دشمن می‌خواهد بین ماهیت و هویت انسان و وجدانش حصار بکشند اما باید به آنها گفت که دیگر آن دوران گذشته است.

سبزواری: باید همواره قدردان کسانی باشیم که در جبهه‌ها از جان خود گذشتند

در ادامه مراسم پایانی «عصر سوره» حمید سبزواری دیگر شاعر پیشکسوت عرصه انقلاب به پشت تریبون رفت و در سخنانی کوتاه گفت: ما آلان اینجائیم چون کسانی که پرورش یافته مکتب امام (ره) بودند، زمانی در جبهه‌ها از جان خود گذشتند.

وی افزود: آنها جانشان را در دست گرفتند و به جنگ دشمن رفتند و نتیجه‌اش امروز، بیداری اسلامی در سراسر دنیا است. آنها خواب را از چشم دشمنان و بیگانگان گرفتند و پیروزی را رقم زدند و ما باید همیشه قدردان این رشادتها و بزرگواریها باشیم.

تقدیر از 30 هنرمند شاخص عرصه بیداری اسلامی

در ادامه مراسم پایانی جشنواره «عصر سوره» از 30 تن از هنرمندان شاخص و پیشکسوت حوزه هنری در عرصه‌هایی مانند شعر، مستندسازی، فیلمسازی، تصویربرداری، نقاشی، عکاسی، تئاتر، آهنگسازی و خوانندگی، با اهدای لوح سپاس، تندیس ویژه این جشنواره و کمک هزینه سفر حج (همراه با یک نفر) تقدیر به عمل آمد.

این چهره‌ها عبارت بودند از: طاهره صفارزاده (شاعر و قرآن‌پژوه)، علی معلم‌دامغانی (شاعر)، حمید سبزواری (شاعر)، علیرضا قزوه (شاعر)، موسی بیدج (شاعر و مترجم)، علی‌محمد مودب (شاعر)، مرتضی حیدری آل‌کثیر (شاعر و خواننده)، ابراهیم حاتمی‌کیا (فیلمساز)، مهدی فلاحت‌پور (شاعر)، سیف‌الله داد (فیلمساز)، نادر طالب زاده (فیلمساز)، سیدمرتضی آوینی (مستندساز)، امام موسی صدر (رهبر سابق شیعیان لبنان)، محمدحسین جعفریان (شاعر و مستند ساز)، رضا برجی (عکاس و مستند ساز)، محمدعلی فارسی (فیلمساز)، قاسم بخشی (مستندساز)، سهیل کریمی (مستندساز)، سیاوش سرمدی (مستند ساز)، حسام‌الدین سراج (خواننده و آهنگساز)، محمد گلریز (خواننده)، صادق آهنگران (مداح)، محسن راستانی (عکاس)، سعید صادقی (عکاس)، بهرام محمدی فر (عکاس)، سیدمسعود شجاعی طباطبایی (کاریکاتوریست)، حبیب احمدزاده (نویسنده)، حبیب صادقی (نقاش)، حسین فرخی (کارگردان تئاتر) و حمید بهمنی (تصویر بردار).

سراج: امیدوارم امت مسلمان الگوی صلح برای جهانیان باشد

البته برخی از این چهره‌ها در مراسم حضور نداشتند که از جمله آنها حسام‌الدین سراج بود. او در نوشته‌ای که برای این برنامه فرستاده بود، یادآور شده بود: توفیق ملت‌های مسلمان را در جهت اتحاد و همدلی از خدا خواستارم و امیدوارم امت مسلمان به الگوی یک زندگی سرشار از صلح و آرامش برای جهانیان تبدیل شوند.

همچنین محسن راستانی عکاس جنگ در سخنانی از اینکه پس از 18 سال هنوز امکان نمایش عکس‌هایش را از جنگ داخلی بوسنی، در وطنش ندارد، ابراز تاسف کرد.