به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا روز چهارشنبه با برگزاری 6 دیدار در ووهان چین به پایان رسید. در این روز از رقابت‎ها و از گروه E لبنان با 45 اختلاف امتیاز مقابل ازبکستان به برتری رسید. مالزی مغلوب چین‎تایپه شد و تیم ملی ایران هم در ششمین دیدار موفق به کسب ششمین پیروزی متوالی خود شد. این پیروزی برابر کره‎جنوبی به دست آمد.

سه دیدار دیگر روز گذشته از گروه F برگزار شد که طی آن اردن در مصاف با امارات صاحب برتری شد. سوریه مغلوب فیلیپین شد و دیدار تعیین کننده دو تیم ژاپن و چین برای صدرنشینی گروه نیز با برتری چینی‎ها به پایان رسید. نتایج به دست آمده در روز پایانی مرحله دوم رقابت‎های بسکتبال قهرمانی مردان آسیا به شرح زیر است:

گروه E

* لبنان 101 - ازبکستان 56

* مالزی 69 - چین تایپه 109

* ایران 79 - کره جنوبی 62

گروه F

* اردن 94 - امارات 80

* سوریه 52 - فیلیپین 75

* ژاپن 58 - چین 84

در پایان این دیدارها تیم ملی ایران بدون شکست و با امتیاز کامل در صدر جدول رده‎بندی گروه E قرار گرفت. چین میزبان نیز با شرایط مشابه ایران صدر جدول گروه F را به خود اختصاص داد. جدول رده‎بندی تیم‎های گروه E و گروه F در پایان دیدارهای روز چهارشنبه به شرح زیر است:

گروه E

1- ایران (5 برد، بدون باخت، 10 امتیاز)

2- کره جنوبی (4 برد، یک باخت، 9 امتیاز)

3- چین تایپه (3 برد، 2 باخت، 8 امتیاز)

4- لبنان (2 برد، 3 باخت، 7 امتیاز)

5- مالزی (یک برد، 4 باخت، 6 امتیاز)

6- ازبکستان (5 باخت، بدون برد، 5 امتیاز)

گروه F

1- چین (5 برد، بدون باخت، 10 امتیاز)

2- فیلیپین (4 برد، یک باخت، 9 امتیاز)

3- ژاپن (3 برد، 2 باخت، 8 امتیاز)

4- اردن (2 برد، 3 باخت، 7 امتیاز)

5- سوریه (یک برد، 4 باخت، 6 امتیاز)

6- امارات (5 ابخت، بدون برد، 5 امتیاز)

بدین ترتیب و با توجه به شیوه برگزاری مسابقات، تیم‏های اول تا چهارم هر یک از این گروه‎ها وارد مرحله یک چهارم نهایی شدند. در این مرحله که به صورت حذفی برگزار می‏شود تیم‏های اول، دوم، سوم و چهارم گروه E به ترتیب با تیم چهارم، سوم، دوم و اول گروه مقابل بازی می‎کنند. همچنین تیم‎های پنجم و ششم هر یک از گروه‎های E و F برای تعیین رده‎بندی تیم‎های نهم تا دوازدهم با هم به رقابت می‎پردازند.

براین اساس تیم ملی ایران در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا به مصاف اردن می‎رود تا در صورت پیروزی دیدارهای خود را در مرحله نیمه نهایی ادامه دهد. اردن در دوره پیشین این رقابت‎ها صاحب مدال برنز شده بود. دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی و تعیین رده‎بندی تیم‎های نهم تا دوازدهم مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا روز جمعه برگزار می‏شود. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

جمعه اول مهرماه

رده‎بندی تیم‎های اول تا هشتم

* فیلیپین - چین تایپه

* ایران - اردن

* کره جنوبی - ژاپن

* لبنان - چین

رده‎بندی تیم‏های نهم تا دوازدهم

* مالزی - امارات

* ازبکستان - سوریه

بیست و ششمین دوره رقابت‎های بسکتبال قهرمانی مردان آسیا تا سوم مهرماه در ووهان چین پیگیری می‎شود.