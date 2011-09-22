به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا روز چهارشنبه با برگزاری 6 دیدار در ووهان چین به پایان رسید. در این روز از رقابتها و از گروه E لبنان با 45 اختلاف امتیاز مقابل ازبکستان به برتری رسید. مالزی مغلوب چینتایپه شد و تیم ملی ایران هم در ششمین دیدار موفق به کسب ششمین پیروزی متوالی خود شد. این پیروزی برابر کرهجنوبی به دست آمد.
سه دیدار دیگر روز گذشته از گروه F برگزار شد که طی آن اردن در مصاف با امارات صاحب برتری شد. سوریه مغلوب فیلیپین شد و دیدار تعیین کننده دو تیم ژاپن و چین برای صدرنشینی گروه نیز با برتری چینیها به پایان رسید. نتایج به دست آمده در روز پایانی مرحله دوم رقابتهای بسکتبال قهرمانی مردان آسیا به شرح زیر است:
گروه E
* لبنان 101 - ازبکستان 56
* مالزی 69 - چین تایپه 109
* ایران 79 - کره جنوبی 62
گروه F
* اردن 94 - امارات 80
* سوریه 52 - فیلیپین 75
* ژاپن 58 - چین 84
در پایان این دیدارها تیم ملی ایران بدون شکست و با امتیاز کامل در صدر جدول ردهبندی گروه E قرار گرفت. چین میزبان نیز با شرایط مشابه ایران صدر جدول گروه F را به خود اختصاص داد. جدول ردهبندی تیمهای گروه E و گروه F در پایان دیدارهای روز چهارشنبه به شرح زیر است:
گروه E
1- ایران (5 برد، بدون باخت، 10 امتیاز)
2- کره جنوبی (4 برد، یک باخت، 9 امتیاز)
3- چین تایپه (3 برد، 2 باخت، 8 امتیاز)
4- لبنان (2 برد، 3 باخت، 7 امتیاز)
5- مالزی (یک برد، 4 باخت، 6 امتیاز)
6- ازبکستان (5 باخت، بدون برد، 5 امتیاز)
گروه F
1- چین (5 برد، بدون باخت، 10 امتیاز)
2- فیلیپین (4 برد، یک باخت، 9 امتیاز)
3- ژاپن (3 برد، 2 باخت، 8 امتیاز)
4- اردن (2 برد، 3 باخت، 7 امتیاز)
5- سوریه (یک برد، 4 باخت، 6 امتیاز)
6- امارات (5 ابخت، بدون برد، 5 امتیاز)
بدین ترتیب و با توجه به شیوه برگزاری مسابقات، تیمهای اول تا چهارم هر یک از این گروهها وارد مرحله یک چهارم نهایی شدند. در این مرحله که به صورت حذفی برگزار میشود تیمهای اول، دوم، سوم و چهارم گروه E به ترتیب با تیم چهارم، سوم، دوم و اول گروه مقابل بازی میکنند. همچنین تیمهای پنجم و ششم هر یک از گروههای E و F برای تعیین ردهبندی تیمهای نهم تا دوازدهم با هم به رقابت میپردازند.
براین اساس تیم ملی ایران در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا به مصاف اردن میرود تا در صورت پیروزی دیدارهای خود را در مرحله نیمه نهایی ادامه دهد. اردن در دوره پیشین این رقابتها صاحب مدال برنز شده بود. دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی و تعیین ردهبندی تیمهای نهم تا دوازدهم مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا روز جمعه برگزار میشود. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:
جمعه اول مهرماه
ردهبندی تیمهای اول تا هشتم
* فیلیپین - چین تایپه
* ایران - اردن
* کره جنوبی - ژاپن
* لبنان - چین
ردهبندی تیمهای نهم تا دوازدهم
* مالزی - امارات
* ازبکستان - سوریه
بیست و ششمین دوره رقابتهای بسکتبال قهرمانی مردان آسیا تا سوم مهرماه در ووهان چین پیگیری میشود.
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