توصیه های مهم نیروی انتظامی در آستانه بازگشایی مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: تجربه موفق تعامل سازنده پلیس با مسئولان و مربیان مدارس، دانش آموزان و اولیای آنها در عرصه های آموزشی کودکان پیش دبستانی و دبستانی، برگزاری نمایشگاه‌های ویژه دانش آموزی در مقاطع مختلف تحصیلی، ارایه آموزش‌های چهره به چهره در مدارس و واگذاری نقش‌های سازنده به همیاران پلیس، فواید درخشانی در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی و ارتقای قانونمندی و قانون پذیری بر جای گذاشته است.

نیروی انتظامی مصمم است با استعانت از خداوند متعال و برخورداری از این دستمایه گرانبها و با جلب مشارکت بیشتر و بهتر همه اعضای خانواده بزرگ تعلیم و تربیت، ضمن برقراری نظم و امنیت مطلوب، فضای اجتماعی سالم وبا نشاط را برای شکوفایی، نوآوری و پیشرفت همه قشرهای جامعه به ویژه دانش آموزان فراهم نماید تا انشاءالله شاهد شکوفایی استعدادها وبالندگی بیش از بیش فرزندان ایران اسلامی در همه عرصه‌ها باشیم.

نیروی انتظامی به دانش آموزان و والدین توصیه های به شرح ذیل دارد:

1- اگر در راه مدرسه دچار مشکل شدند بلافاصله مسئله را با والدین خود یا اولیای مدرسه در میان بگذارند.

2- نشانی و شماره تلفن منزل خود را همیشه به همراه داشته باشند.

3- محیط مدرسه را بدون هماهنگی مسوول مدرسه ترک نکرده و پس از تعطیل شدن مدرسه مستقیماً به منزل مراجعه کنند.

4- به افراد غریبه اعتماد نکرده و از همراه یا سوار شدن به خودروی آنها خودداری کرده و در صورت گم شدن، به پلیس مراجعه و از آنها کمک بخواهند.

5- از معاشرت با افرادی که نمی شناسید و یا اختلاف سن آنها با شما زیاد است بپرهیزید.

6- برای تردد خود از وسایل نقلیه عمومی استفاده کرده و در بین راه اگر فردی مزاحم شما شد بلافاصله از او دور شوید.

7- به دعوت و یا تقاضای نامعقول دیگران به طور صریح پاسخ منفی داده و در مواجه با افرادی که خود را مامور معرفی می کنند از آنها بخواهند کارت یا مدرک شناسایی معتبر ارایه دهند.

8-والدین هیچ گاه فرزندان خود را به گمان اینکه مرتب در مدرسه حاضر می شوند به حال خود رها نکنید.

9- با توجه خاص و ویژه و کنترل و مراقبت خود حامی و یاور دانش آموزان خود باشید.