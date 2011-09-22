آغاز همایش بین المللی مولانا در مالزی با حضور حداد عادل

به گزارش خبرنگار مهر ، درمراسم گشایش این همایش که مقامات سفارتخانه های تاجیکستان وافغانستان درمالزی نیز حضور داشتند، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور نقش مولانا در تبیین و شکوفایی عرفان و ادبیات اسلامی را تشریح کرد.

"علی اکبر ضیایی" گفت: تفکرات مولانا تاثیر ونفوذ بسیار زیادی درشکل گیری عرفان و ادبیات اسلامی در کشورهای مختلف داشته است.

وی در ادامه تاثیر مولانا بر "نعیم فراشری" شاعر قرن نوزدهم کشور آلبانی را تشریح کرد و افزود: این شاعر که به عنوان شاعر ملی آلبانی شناخته می شود، نقش بسیار زیادی در آزادی آلبانی به عنوان یک متفکر سیاسی و اجتماعی داشته است.



وی اظهار داشت: این شاعر آلبانیایی تحت تاثیرآثار مولانا کتاب شعری با عنوان"تخیلات" به زبان فارسی تالیف کرده که شرح مختصری بر ادبیات فارسی در تفکرات رومی است.



در ادامه رییس مرکز مطالعات اسلام و غرب در ایران به توجه مولانا به جنبه معنوی انسان در کنار بعد فیزیکی اشاره کرد و گفت: انسان در تفکر مولانا تجلی صفات خداوند است و مولانا در آثار خود تلاش کرده است مفهوم انسان کامل را برای بشریتی که امروز نیازمند رسیدن به آن است تبیین کند.



"سید محسن میری" حضور پر رنگ بازگشت انسان و مخلوقات به سوی خداوند را از نکات بارز تفکرات مولانا ذکر کرد و افزود: در کنار بازگشت اجباری مخلوقات به سوی خداوند پس از مرگ ، بازگشت اختیاری شامل انسانهای کاملی می شود که نه تنها خود بلکه مردم را برای بازگشت اختیاری به سوی خداوند دعوت می کنند.



همایش بین المللی مولانا به همت رایزنی فرهنگی ایران درمالزی وبا همکاری مرکز گفت وگوی تمدنهای دانشگاه"یو ام "مالزی به مدت یک روز در این دانشگاه برگزار می شود.