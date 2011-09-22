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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۳۰

بسترهای مناسب برای مشاغل خانگی در آق قلا فراهم شد

بسترهای مناسب برای مشاغل خانگی در آق قلا فراهم شد

آق قلا - خبرگزاری مهر: سرپرست کار و امور اجتماعی آق قلا گفت: بسترهای مناسبی برای ایجاد مشاغل خانگی و عرضه محصولات این دسته از مشاغل در شهرستان فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی بی باک صبح پنجشنبه در ستاد اشتغال شهرستان، خواستار فعالیت بیشتر دستگاههای اجرایی در ایجاد اشتغال شد.

سرپرست کار شهرستان آق قلا میزان اشتغال تحقق یافته را به تفکیک دستگاههای اجرایی شهرستان آق قلا تشریح کرد.

دبیرستاد اشتغال شهرستان آق قلا، ورود آمار و اطلاعات مرتبط با میزان اشتغال در سامانه رصد را خواستار شد و از دستگاههای اجرایی خواست در بحث نظارت و ارائه اطلاعات و آمار نهایت دقت را داشته باشند.

حاجی گلدی کر رئیس ستاد اشتغال شهرستان آق قلا نیز یادآورشد: ایجاد اشتغال موجب نشاط و امیدواری و سلامتی در جامعه می شود.

کد مطلب 1414452

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