ایستادگی بسیجیان در دفاع مقدس مایه عزت و اقتدار کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقی نسب صبح پنجشنبه در مراسم رژه نیروهای نظامی و بسیجی این شهرستان گفت: امروز خیزش اسلامی در همه کشورهای خاورمیانه از برکت شهدا و بسیجیان و رزمندگان ما و از برکت پیامهای حیات بخش امام (ره)و رهنمودهای عزت بخش رهبری است.

وی با بیان اینکه ما هر چه داریم از خون شهداست، ادامه داد: بزرگداشت هفته دفاع مقدس در واقع تجلیل از ارزشهایی است که شهدا برای آن ارزش گذاشتند تا اینکه در سایه اسلام و قرآن و اهل بیت(ع) با آرامش زندگی کنیم، همان اسلامی که پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) برای استقرار آن جان شریف خود را فدا کردند.

امام جمعه گناباد بیان داشت: یکی از دلایل بزرگداشت هفته دفاع مقدس این است که به دشمنان نشان دهیم که همه ما آمادگی لازم را برای جان فشانی در راه دین اسلام را داریم و آماده فداکاری در راه دین و عزت و شرافت هستیم.

صادقی بیان داشت: شهدا مقام بالایی دارند ولی بالاتر از آن اسلام و حفظ آن است، همه باید در صورت نیاز فدای اسلام شوند تا اسلام بماند.

وی تصریح کرد: اسلام بالاترین عزت را دارد که همه انسانها حتی شخص پیامبر(ص)و ائمه اطهار(ع) با همه عزت و مقامی که دارند باید فدای اسلام می شدند که اسلام بماند.

صادقی با بیان اینکه دین اسلام دین صلح و مسالمت آمیزی است، افزود: ملتی که توان دفاع از اسلام و قرآن و موجودیت و استقلال خود را نداشته باشد ملتی ذلیل است که هرگز نخواهد توانست سر بلند کند.

وی تصریح کرد: ملتهایی که تن به ظلم دادند عاقبتی ندارند به طوریکه در 70 سال پیش اگر ملت اسلام در فلسطین اهل جهاد و ایستادگی و مبارزه در برابر ظلم بودند هرگز تن به این خفت و خونریزیها نمی دادند، این همه دستشان را پیش سازمان ملل دراز نمی کردند که آنها هم دست رد به سینه شان بزنند و هنوز ملتی آواره باشند.

صادقی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران با همت بسیجیان و مردم توانست با مبارزه ای پیگیرانه مزدوران استکبار را از کشور بیرون کنند و هشت سال سیلی محکمی بر دهان دشمنان بزنند و استقلال و تمامیت ارضی خود را حفظ کنند و الگویی برای ملتهای مسلمان شوند.