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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۲۳

حجت الاسلام صادقی نسب:

ایستادگی بسیجیان در دفاع مقدس مایه عزت و اقتدار کشور شد

ایستادگی بسیجیان در دفاع مقدس مایه عزت و اقتدار کشور شد

گناباد - خبرگزاری مهر: امام جمعه گناباد گفت: بسیجیان در هشت سال دفاع مقدس عزت، ناموس، اقتدار و تمامیت ارضی ایران را حفظ کردند به طوریکه اگر ایستادگی این افراد در آن دوران نبود امروز از عزت ملت ایران نیز خبری نمی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقی نسب صبح پنجشنبه در مراسم رژه نیروهای نظامی و بسیجی این شهرستان گفت: امروز خیزش اسلامی در همه کشورهای خاورمیانه از برکت شهدا و بسیجیان و رزمندگان ما و از برکت پیامهای حیات بخش امام (ره)و رهنمودهای عزت بخش رهبری است.

وی با بیان اینکه ما هر چه داریم از خون شهداست، ادامه داد: بزرگداشت هفته دفاع مقدس در واقع تجلیل از ارزشهایی است که شهدا برای آن ارزش گذاشتند تا اینکه در سایه اسلام و قرآن و اهل بیت(ع) با آرامش زندگی کنیم، همان اسلامی که پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) برای استقرار آن جان شریف خود را فدا کردند.

امام جمعه گناباد بیان داشت: یکی از دلایل بزرگداشت هفته دفاع مقدس این است که به دشمنان نشان دهیم که همه ما آمادگی لازم را برای جان فشانی در راه دین اسلام را داریم و آماده فداکاری در راه دین و عزت و شرافت هستیم.

صادقی بیان داشت: شهدا مقام بالایی دارند ولی بالاتر از آن اسلام و حفظ آن است، همه باید در صورت نیاز فدای اسلام شوند تا اسلام بماند.

وی تصریح کرد: اسلام بالاترین عزت را دارد که همه انسانها حتی شخص پیامبر(ص)و ائمه اطهار(ع) با همه عزت و مقامی که دارند باید فدای اسلام می شدند که اسلام بماند.

صادقی با بیان اینکه دین اسلام دین صلح و مسالمت آمیزی است، افزود: ملتی که توان دفاع از اسلام و قرآن و موجودیت و استقلال خود را نداشته باشد ملتی ذلیل است که هرگز نخواهد توانست سر بلند کند.

وی تصریح کرد: ملتهایی که تن به ظلم دادند عاقبتی ندارند به طوریکه در 70 سال پیش اگر ملت اسلام در فلسطین اهل جهاد و ایستادگی و مبارزه در برابر ظلم بودند هرگز تن به این خفت و خونریزیها نمی دادند، این همه دستشان را پیش سازمان ملل دراز نمی کردند که آنها هم دست رد به سینه شان بزنند و هنوز ملتی آواره باشند.

صادقی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران با همت بسیجیان و مردم توانست با مبارزه ای پیگیرانه مزدوران استکبار را از کشور بیرون کنند و هشت سال سیلی محکمی بر دهان دشمنان بزنند و استقلال و تمامیت ارضی خود را حفظ کنند و الگویی برای ملتهای مسلمان شوند.

کد مطلب 1414457

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