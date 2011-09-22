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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۳۸

شفقت:

پایداری ملت ایران طی دوران دفاع مقدس در سایه ولایت فقیه بود

پایداری ملت ایران طی دوران دفاع مقدس در سایه ولایت فقیه بود

بجنورد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان شمالی گفت: پایداری ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس برخواسته از ایمان و عشق به اسلام در سایه ولایت فقیه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت صبح پنجشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح خراسان شمالی، اظهار داشت: دفاع و اقتدار از خاک ایران و ارزشهای اسلامی افتخاری است که در دنیا به ثبت رسیده است.

وی تصریح کرد: دفاع مقدس باعث احیای یک مکتب سازنده در جهان شد که هم اکنون برکات آن را در جهان اسلام شاهد هستیم.

استاندار خراسان شمالی بیداری جهان اسلام ر ا متاثر از مکتب ایثار و شهادت رزمندگان هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد و گفت:  جاودانه شدن دفاع مقدس امروز معادلات جهانی دشمنان را برهم زده که این تحولات به واسطه خلق حماسه ای است که ملت ایران با تاثی از فرهنگ عاشورا خلق کرده اند.
 

کد مطلب 1414461

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