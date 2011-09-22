44 استاندارد ملی در گلستان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قلیچ لی پیش از ظهر پنجشنبه در شورای استاندارد استان افزود: از این تعداد 12 استاندارد ملی در سال 89 انجام شده و تدوین و تجدید نظر 32 استاندارد ملی در برنامه سال جاری این اداره کل قرار دارد.

وی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود گفت: در شش ماهه نخست سال جاری 69 درصد افزایش صادرات داشته ایم.

مدیرکل استاندارد گلستان ادامه داد: کل کالاهای وارداتی و کل کالاهای ساخت داخل مشمول دریافت گواهی نامه استاندارد هستند.

وی با اشاره به بیست و سوم مهرماه به عنوان روز جهانی استاندارد، عنوان کرد: "استانداردهای بین المللی، اتمی سازی جهانی" به عنوان شعار این روز در سال 2011 میلادی انتخاب شده است.

