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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۲۴

قلیچ لی:

44 استاندارد ملی در گلستان تدوین شد

44 استاندارد ملی در گلستان تدوین شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد گلستان گفت: تاکنون در مجموع 44 استاندارد ملی در این استان تدوین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قلیچ لی پیش از ظهر پنجشنبه در شورای استاندارد استان افزود: از این تعداد 12 استاندارد ملی در سال 89 انجام شده و تدوین و تجدید نظر 32 استاندارد ملی در برنامه سال جاری این اداره کل قرار دارد.

وی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود گفت: در شش ماهه نخست سال جاری 69 درصد افزایش صادرات داشته ایم.
 
مدیرکل استاندارد گلستان ادامه داد: کل کالاهای وارداتی و کل کالاهای ساخت داخل مشمول دریافت گواهی نامه استاندارد هستند.
 
وی با اشاره به بیست و سوم مهرماه به عنوان روز جهانی استاندارد، عنوان کرد: "استانداردهای بین المللی، اتمی سازی جهانی" به عنوان شعار این روز در سال 2011 میلادی انتخاب شده است.
 
کد مطلب 1414463

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