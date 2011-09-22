دفاع مقدس تا رفع کامل فتنه در جهان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یوسف شاکری صبح پنجشنبه در مراسم سان و رژه نیروهای مسلح در ارومیه به مناسبت هفته دفاع مقدس، افزود: معمولا جنگها در قالب دموکراسی، آزادی، توسعه ایدئولوژیها در خدمت منافع استکبار اتفاق می افتد که با توجه به بیداری اسلامی در کشورهای منطقه دفاع از ارزشهای اسلامی تا رفع کامل فتنه در جهان ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه خیزشها و بیداری مردم کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه مقدمه ای برای بیداری ملل اروپا است، بیان داشت: این خیزشها نشان می دهد که امروز نوبت مسلمانان خاورمیانه و اعراب و فردا نیز نوبت کشورهای اروپایی است.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: همه ما اصرار داریم تا جنگ تحمیلی را دفاع مقدس بنامیم زیرا معتقدیم ملت ما در این جنگ از حریت و آرمانهای والای خود دفاع کردند.

وی با اشاره به اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی ایران زنجیره محاسبات بین المللی استکبار جهانی و حلقه های امنیتی منطقه و ناتو از هم گسیخت، ادامه داد: بر اساس اصول دیپلماتیک، جنگ آخرین حربه برای رفع مشکل دو کشور بوده و این در حالی است که رژیم بعثی عراق با حمایت کشورهای استعمارگر غربی با 120 فروند هواپیما به خاک ایران تعرض کرد.

به گفته سردار شاکری طی روزهای اول جنگ تحمیلی بیش از سه هزار روستا بمباران، پنج استان مرزی تصرف و 10 شهر مرزی اشغال شد که با حضور مردم انقلابی همیشه در صحنه با تکیه بر ایمان الهی هشت سال از مرزهای زمینی و اعتقادی ایران اسلامی دفاع مقدس شد.

مراسم سان و رژه نیروهای مسلح در ارومیه با حضور حجت الاسلام غلامرضا حسنی امام جمعه ارومیه، معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی و جمع کثیری از مردم در بلوار امامت این شهرستان برگزار شد.