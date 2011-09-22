هیچ کشوری جرات آسیب رساندن به ایران را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس و ارج نهادن به مقام شامخ شهدا، جانبازان و آزادگان سرافراز و رزمندگان، گفت: جنگ 8 ساله عراق که با پشتیبانی بسیاری از کشورها علیه جمهوری اسلامی انجام شد، در نتیجه هدایت های حضرت امام(ره) و ایمان و اعتقاد مردم ایران اسلامی نه تنها هیچ سودی برای عراق و استکبار جهانی نداشت بلکه پیروزی و عزت برای کشور ایران اسلامی به همراه داشت.

وی با گرامیداشت خاطره دلاوری رزمندگان جان بر کف 8 سال دفاع مقدس عزت عظمت و سربلندی امروز ایران را مرهون خون شهدا و دلاوری های ایثارگران عنوان کرد و گفت: کسانی که با شجاعت و اقتدار در مقابل زورگویان ایستادگی کردند، امروز جزء افتخارات ارزشمند ایران محسوب می شوند.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: آغاز و اساس انقلابات مختلف در منطقه، الهام گرفته از نوای اسلام خواهی ملت ایران است و بسیاری از انقلاب های منطقه از انقلاب اسلامی نشات گرفته اند و مردم این کشورها رمز پیروزی خود را ایستادگی در مقابل استکبار جهانی می دانند.

وی افزود: انقلاب اسلامی با گذشت 8 سال جنگ تحمیلی قوی تر شده و امروز با کسب دانش های پیشرفته و شکوفایی علم جوانان خود به یکی از کشورهای قدرتمند جهان تبدیل شده است.

سید دادوش هاشمی تاکید کرد: ایران اسلامی کشوری است که با جان و دل ولایت فقیه را پذیرفته و درسایه رهنمودهای حکیمانه از ولایت فقیه نه تنها هیچ کشوری جرات آسیب رساندن به کشور را ندارد بلکه روز به روز بر اقتدار عظمت و عزت ایران اسلامی افزوده خواهد شد.

استاندار کرمانشاه در پایان گفت: رمز پیروزی کشور و شکست دشمنان تبعیت محض از ولایت فقیه است.