زمینه آموزش شهروند الکترونیک برای تمام شهروندان کرج فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله پورمظاهری در مراسم رونمایی از نخستین شناسنامه شهروند الکترونیک که شامگاه چهارشنبه در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد، با گرامیداشت ایام هفته دفاع مقدس گفت: ایام هفته دفاع مقدس یادآور رادمردی و ایثارگری بزرگ مردانی است که تاریخ این آب و خاک رشادتهای آنها را فراموش نخواهد کرد.



وی با تاکید بر انتقال ارزشها و خاطرات دوران هشت سال جنگ تحمیلی به نسل جوان، افزود: باید قدردان انسانهای بزرگی باشیم که تلاش کردند در مقطعی از تاریخ جمهوری اسلامی، ایران و اسلام ماندگار بماند.

نائب رئیس شورای شهر کرج تصریح کرد: همچنین هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی است تا علاوه بر گرامیداشت یاد شهدا از فرمانده بی بدیل دوران دفاع مقدس امام خمینی(ره) نیز یاد کرده و بر روح آن بزرگوار درود بفرستیم.

این مسئول در ادامه برگزاری دوره های "شهروند الکترونیک" را گامی بزرگ در راستای تحقق دولت الکترونیک دانست و گفت: در دنیای کنونی که ارائه خدمات با فناوریهای روز موجب تسهیل در امور مختلف شده، لزوم یادگیری و بهره برداری از این امکانات دو چندان می شود.

پورمظاهری بیان کرد: بی شک برگزاری این دوره ها موجب تحقق دولت الکترونیک و جلوگیری از اتلاف وقت مفید شهروندان همچنین مراجعات مکرر آنها به ادرات و سازمانها می شود.



وی ادامه داد: لازم است تا با تداوم این امر تمام شهروندان در سطوح سنی مختلف از آموزشهای لازم بهره مند شوند.

این مسئول با اشاره به رونمایی از نخستین "شناسنامه شهروند الکترونیک" در سطح کشور در کرج بیان کرد: این ایده و طرح بستر مناسبی برای بهره مندی از فناوریهای روز است که این امر نیز منوط بر گذراندن دوره های آموزشی است.

نائب رئیس شورای شهر کرج در پایان از استقبال بی نظیر شهروندان همچنین تلاش مجموعه معاونت فرهنگی شهرداری کرج، ستاد برگزاری دوره های شهروند الکترونیک، نیروی انتظامی و اصناف به ویژه بانک دی به عنوان بانک عامل این طرح قدردانی کرد.

مراسم رونمایی از "نخستین شناسنامه شهروند الکترونیک" برای نخستین بار در سطح کشور شامگاه چهارشنبه در کرج برگزار شد.