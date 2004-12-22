به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، حلمي گولر وزير انرژي تركيه اعلام كرد اين گفتگوها پس از توقف چند روزه كه آن هم به دلايل فني قطع شده بود ، از سرگرفته شد.

گولر به خبرگزاري آناتولي اعلام كرد :"خط لوله جديدي در ايران به مرحله بهره برداري رسيده و قطع شدن گفتگوها كاملاً يك مساله فني بود".

وي گفت كه صادرات گاز به تركيه از امروزصبح آغاز شده اما ميزان گاز وارداتي كمتر از مقداري است كه در توافقنامه سال 1996 بين دو كشور بر روي آن توافق شده است .

اين مقام ترك اعلام كرد كه مقامات ايراني گفتند كه آنها بر روي مشكل موجود كار مي كردند و من بر اين باورم كه طي يكي دو روز آينده اين مساله حل خواهد شد.

رسانه ها اعلام كرده بودند كه ايران ارسال گاز از شهر تبريز به تركيه را به خاطر سرماي شديد مناطقي مرزي در ايران كه ساكنان آن ناحيه گاز تركيه را مصرف مي كردند از روز شنبه قطع كرده است.

لازم به ذكر است كه اين خط لوله از سال 2001 انتقال گاز به تركيه را آغاز كرد و تاكنون گفتگوهاي زيادي بين مسؤولين ايراني و ترك در خصوص نهائي كردن اين قرار داد صورت گرفته و در هنگام سفر رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه به ايران توافقهائي در خصوص اين مساله صورت گرفت.

اردوغان در اين سفر اعلام كرد: بين دو كشور دوست و همسايه ايران و تركيه جو همكاري به چشم مي خورد، در اين راستا در چارچوب همكاري هاي اقتصادي دو كشور بر اساس ديدگاه مشترك و اصول سياسي، همكاري هاي دو كشور در زمينه گاز و ترانزيت آن مورد توجه قرار گرفت.



وي تاكيد كرد: همكاري دو شركت ملي گاز ايران و شركت بوتاش در خصوص گاز از اين به بعد مذاكرات خودرا به پيش خواهند برد.