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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۵۸

سرهنگ فولادی:

تدبیر و تکلیف در بسیج و سپاه مهمتر از امکانات است

تدبیر و تکلیف در بسیج و سپاه مهمتر از امکانات است

مشهد - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه گناباد گفت: بسیج و سپاه در این هشت سال دفاع مقدس به همگان فهماندند که همه چیز امکانات نیست و تدبیر و تکلیف از امکانات مهمتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید فولادی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران این شهرستان با بیان اینکه کار در بسیج کار سنگینی است، افزود: لذت در کنار بسیجی بودن، تمام خستگیها را از بین می برد.

فولادی با بیان اینکه کار فرهنگی آنچنان که باید در بسیج انجام نمی شود، افزود: در حالیکه کار فرهنگی باید کیفی باشد و کیفیت در آن مهم است، اگر ما یک نمایشگاه خوب و تاثیرگذار برپا کنیم شاید بهتر از چند کار فرهنگی بی اثر باشد.

وی با بیان اینکه در شهرستان 500 شهید، نزدیک به یک هزار جانباز و هفت هزار و 600 رزمنده وجود دارد، گفت: سعی شده طوری برنامه ریزی شود که در هفته دفاع مقدس از رزمنده ها، در هفته دولت از شهدای دولت، و در هفته بسیج از بسیجیان تجلیل کنیم.

فولادی افزود: به مناسبت هفته دفاع مقدس سه یادواره بیش بینی شده که شاید در این هفته انجام نگیرد و این در حالی است که حدود 10 تا 15 یادواره تاکنون برگزار شده که هم با حضور مردم و هم با کمک مردم بوده و در تاثیر پذیری یادواره ها بسیار موثر بوده است.

فرمانده سپاه گناباد با بیان اینکه امکانات محدود است، افزود: بسیج نیرویی است که محدودیت ندارد و در هر کاری که وارد شود می تواند به خوبی انجام دهد.

وی افزود: بسیج مرد عمل در همه میدان ها است و این در حالی است که بسیجیان در دفاع مقدس کاری کردند که در تاریخ جاودانه شد و حماسه ای عظیم خلق کردند که هنوز اثرات آن را در بیداری اسلامی می بینیم.

فولادی با بیان اینکه بسیج و سپاه در این هشت سال به همگان فهماندند که همه چیز امکانات نیست و تدبیر و تکلیف هم هست، گفت: ملت ایران جانانه ایستادند و امروز ملتهای دیگر هم فهمیدند که هیچ مستکبری تاب توان در مقابل مقاومت اسلامی را ندارد.

فولادی در ادامه با اشاره به برنامه های هفته دفاع مقدس در گناباد گفت: رژه نیروهای مسلح و بسیجیان در سطح شهرستان، میثاق با شهدا در مزار شهدا،غبارروبی مزار شهدا، افتتاح نمایشگاه دفاع مقدس در محل مسجد و مصلای شهرستان و سخنرانی در داخل پایگاهها و مدارس از جمله این برنامه ها خواهد بود.

وی افزود: نواختن زنگ مقاومت در مدارس، برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی در داخل حوزه ها، سرکشی از خانواده های معظم شهدا، گردهمایی پیشکسوتان، صبحگاه مشترک نیروهای مسلح با حضور فرماندهان و بسیجیان شهرستان در ساختمان جهادکشاورزی در روز جهاد از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس در این شهرستان خواهد بود.

کد مطلب 1414476

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