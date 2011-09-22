"استاندارد " درصد بهره وری را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت پیش از ظهر پنجشنبه در چهارمین جلسه شورای استاندارد استان در سال 90 افزود: هرگاه بحث بهره وری مطرح می شود همه اشاره ها به سمت استاندارد است.

وی تصریح کرد: استاندارد باید ارتباط عمیق تر و سازنده تری با رسانه ملی، محیط های علمی و دانشگاهی داشته باشد و اهداف استاندارد در محیط دانش آموزی به عنوان محیط مرکزی جامعه، آموزش داده شود.

رئیس شورای استاندارد استان تأکید کرد: مجموعه استاندارد استان باید ارتباط تنگاتنگی با مجموعه استاندارد کشور داشته باشد و از ظرفیت های کشوری نهایت استفاده را ببرد.

وی با بیان اهمیت استاندارد در مرغوبیت کالا افزود: برای حمایت از کالاهای ساخت داخل استان در جلسه شورای اداری استان مصوب شد تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی اقلام مصرفی خود را از تولیدات استانی که دارای نشان استاندارد هستند تأمین کنند.

استاندار گلستان گفت: هر کشوری که از شاخصهای استاندارد بیشتری بهره ببرد در دنیا بیشتر مطرح خواهد بود.