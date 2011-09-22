حضور وابستگان نظامی 80 کشور و 400 خبرنگار در رژه نیروهای مسلح

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رژه مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که امروز پنجشنبه و در نخستین روز از هفته دفاع مقدس در جوار حرم بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران برگزار شد، دقایقی پیش پایان یافت.

این مراسم در دو سطح رژه پیاده نظام و رژه محمول برگزار شد.

در این مراسم وابستگان نظامی بیش از 80 کشور خارجی حضور داشتند ضمن اینکه بیش از 400 خبرنگار داخلی و خارجی این مراسم را پوشش خبری دادند.

در مراسم رژه مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سردار سرلشگر بسیجی سید حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرلشکر رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا ، امیر سرلشکر عطاء الله صالحی فرمانده کل ارتش، سردار سرلشگر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی، امیر سرتیپ احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش، امیر حسن شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش ، امیر دریدار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش، سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه ، سردار حاجی زاد فرمانده هوافضای سپاه، سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه و امیر سرتیپ سردار اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) حضور داشتند.

در این مراسم و در جریان نمایش ادوات نظامی جمهوری اسلامی ایران بخشی از تجهیزات و تسلیحات جدید نظامی همچنین چندین فروند از موشک‌های دوربرد شهاب، قدر F و موشک دوربرد سوخت جامد سجیل همچنین هواپیمای رادار گریز سفره ماهی به نمایش در‌آمد.