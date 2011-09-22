مراسم بازگشایی مدارس در دو مدرسه هر منطقه برگزار می شود

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فضای مدارس کرج با همکاری شهرداری برای حضور دانش آموزان مهیا شد.



مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز از همکاری مطلوب مدیریت شهری و مناطق 12 گانه شهرداری کرج به منظور مهیا کردن زمینه ها و بسترها برای بازگشایی مدارس خبر داد.



حلیمی اظهار داشت: طبق مصوبه شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج،‌ تمامی مناطق 12 گانه شهرداری این کلانشهر موظف شدند که مراسم روز بازگشایی مدارس را در هر منطقه در دو مدرسه اجرا کنند.

وی افزود: در این زمینه با تشکیل کمیته استقبال از مهر، شهرداری کرج اقدامات لازم را در خصوص رنگ آمیزی دیوارها و فضای سبز مدارس انجام داد.

این مسئول عنوان کرد: این اقدامات انجام شده تاکنون از سوی شهرداری مطلوب بوده است و با کمک این سازمان و اداره کل، فضای مدارس کرج برای حضور دانش آموزان مهیا شد.

حلیمی با تأکید بر افزایش تعامل سازنده بین این اداره کل و سازمانها و مناطق شهرداری کرج ادامه داد: در این زمینه باید تفاهم نامه ای انعقاد شود و اقدامات و همکاری ها گسترش یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در ادامه از آمادگی این اداره کل برای همکاری با شهرداری کرج و برگزاری دوره های شهروند الکترونیک خبر داد و یادآور شد: در این زمینه آموزش و پرورش می تواند کلاس های مدارس و سایر فضاهای آموزشی را در اختیار شهرداری قرار دهد.





