مراسم بازگشایی مدارس در دو مدرسه هر منطقه برگزار می شود

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فضای مدارس کرج با همکاری شهرداری برای حضور دانش آموزان مهیا شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز از همکاری مطلوب مدیریت شهری و مناطق 12 گانه شهرداری کرج به منظور مهیا کردن زمینه ها و بسترها برای بازگشایی مدارس خبر داد.
حلیمی اظهار داشت: طبق مصوبه شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج، تمامی مناطق 12 گانه شهرداری این کلانشهر موظف شدند که مراسم روز بازگشایی مدارس را در هر منطقه در دو مدرسه اجرا کنند.
وی افزود: در این زمینه با تشکیل کمیته استقبال از مهر، شهرداری کرج اقدامات لازم را در خصوص رنگ آمیزی دیوارها و فضای سبز مدارس انجام داد.
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