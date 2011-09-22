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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۳۸

حلیمی به مهر خبر داد:

مراسم بازگشایی مدارس در دو مدرسه هر منطقه برگزار می شود

مراسم بازگشایی مدارس در دو مدرسه هر منطقه برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: طبق مصوبه شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج،‌ تمامی مناطق 12 گانه شهرداری این کلانشهر موظف شدند که مراسم روز بازگشایی مدارس را در هر منطقه در دو مدرسه اجرا کنند

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  فضای مدارس کرج با همکاری شهرداری برای حضور دانش آموزان مهیا شد.
 
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز از همکاری مطلوب مدیریت شهری و مناطق 12 گانه شهرداری کرج به منظور مهیا کردن زمینه ها و بسترها برای بازگشایی مدارس خبر داد. 
 
حلیمی اظهار داشت: طبق مصوبه شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج،‌ تمامی مناطق 12 گانه شهرداری این کلانشهر موظف شدند که مراسم روز بازگشایی مدارس را در هر منطقه در دو مدرسه اجرا کنند.

وی افزود: در این زمینه با تشکیل کمیته استقبال از مهر، شهرداری کرج اقدامات لازم را در خصوص رنگ آمیزی دیوارها و فضای سبز مدارس انجام  داد.

این مسئول عنوان کرد: این اقدامات انجام شده تاکنون از سوی شهرداری مطلوب بوده است و با کمک این سازمان و اداره کل، فضای مدارس کرج برای حضور دانش آموزان مهیا شد.
 
حلیمی با تأکید بر افزایش تعامل سازنده بین این اداره کل و سازمانها و مناطق شهرداری کرج ادامه داد: در این زمینه باید تفاهم نامه ای انعقاد شود و اقدامات و همکاری ها گسترش یابد.
 
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در ادامه از آمادگی این اداره کل برای همکاری با شهرداری کرج و برگزاری دوره های شهروند الکترونیک خبر داد و  یادآور شد: در این زمینه آموزش و پرورش می تواند کلاس های مدارس و سایر فضاهای آموزشی را در اختیار شهرداری قرار دهد.
 
 
 
کد مطلب 1414481

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