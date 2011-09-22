تمهیدات پلیس راهور آذربایجان شرقی به مناسبت بازگشایی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پورپیغمبر صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به تشریح تمهیدات پلیس راهور آذربایجان شرقی در ایام بازگشایی مدارس پرداخت و گفت: با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید، پلیس راهور استان طرح ویژه تامین نظم و امنیت در ایام بازگشائی مدارس را در آغاز سال تحصیلی به مورد اجرا می گذارد.

وی گفت: در این ایام تمام عوامل ستادی در تقاطع ها و میادین و مقابل مراکز آموزشی جهت کنترل عبور و مرور مستقر خواهند شد.

سرهنگ پور پیغمبر افزود: رفع نواقصات خط کشی عابرین پیاده و تابلوهای راهنمایی در مقابل مدارس و مراکز آموزشی از دیگر اقدامات انجام گرفته خواهد بود.

رئیس پلیس راهور استان در ادامه اظهار داشت: ساماندهی سرویس مدارس نیز از نکات مورد نظر است که شامل داشتن خودرو سالم و دارا بودن معاینه فنی، رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان سرویس مدارس و عدم پارک دوبله در مقابل مدارس، نصب آرم سرویس مدارس در روز سمت چپ شیشه عقب خودرو، عدم تردد از خطوط ویژه BRT و عدم استفاده از موسیقی و هرگونه آلودگی صوتی است.

استفاده ار ظرفیت غیر مجاز سرویس مدارس تهدید کننده سلامت دانش آموزان



در ادامه این نشست خبری سرهنگ صمد فرامرزی، معاون اجتماعی پلیس آذربایجان شرقی با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانش آموزان، از والدین خواست که در انتخاب سرویسهای مدرسه برای فرزندان خود دقت کنند تا سلامت کودکان به مخاطره نیفتد.

وی تشریح کرد: استفاده از ظرفیت مجاز خودروها در سرویس دهی به دانش آموزان برای حفظ سلامت آنان الزامی است و رانندگان سرویس های مدارس ملزم به رعایت آن هستند.

سرهنگ فرامرزی تاکید کرد: متاسفانه در سالهای قبل بارها شاهد این بوده ایم که استفاده از تعداد زیاد دانش آموز در سرویس دهی ها به خصوص سرویس های خودروهای سواری حادثه ساز بوده و سلامت دانش آموزان را تهدید کرده است.

وی با اشاره به اهمیت استفاده مجاز از ظرفیت خودرو، گفت: بدون شک خودروهایی که در سرویس دهی از ظرفیت مجاز استفاده نمی کنند ممکن است دچار حادثه شوند و یا در اثر تراکم سرنشین ممکن است درب های خوردو باز شده سرنشین ها به بیرون افتاده و حادثه ایجاد شود.

معاون اجتماعی استان با تاکید مجدد بر اهمیت استفاده از ظرفیت مجاز در سرویسهای مدارس تاکید کرد: پلیس به صورت قاطع با متخلفان سرویس های مدارس که ظرفیت مجاز را رعایت نکنند برخورد قانونی بعمل خواهد آورد.