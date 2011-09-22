نحوه اجرای طرح ترویج عفاف و حجاب در خراسان رضوی ارزیابی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدغفاری صبح پنجشنبه در جلسه ستاد فرهنگ عفاف و حجاب استان اظهار داشت: مدیران ما در برابر مسائل مادی، معنوی، دینی، انقلابی و ارزشی زیر مجموعه های خود مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند.

وی افزود: یکی از عمده ترین مسائلی که باید به آن توجه داشت موضوع ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در دستگاه های اجرایی به عنوان یک وظیفه انسانی، دینی، قانونی و فطری است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی گفت: به همین منظور گروه های ارزیاب بر نحوه اجرای طرح 10 روزه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در دستگاه های اجرایی نظارت خواهند کرد و دستگاه هایی که در این زمینه موفق بوده تشویق و با دستگاه ها کم کار به شدت برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد: در شهرستانهای 26 گانه استان نیز کمیته ای با حضور فرماندار و نماینده تام الاختیار وی تشکیل خواهد شد که بر عملکرد دستگاه های اجرایی نظارت خواهد کرد.

ریاست این کمیته ارزیابی و نظارتی بر عهده هیاتی متشکل از دفتر معاونت سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است.

جلسه آموزشی سرگروه های ارزیاب هفته دوم مهر ماه در مشهد برگزار خواهد شد.