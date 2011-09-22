برداشت ذرت از مزارع استان کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل پرویزی فر گفت: در حال حاضر 42 هزار هکتار سطح زیر کشت ذرت در استان وجود دارد که شهرستان های کرمانشاه، روانسر، هرسین، صحنه و کنگاور به تربیت بیشترین میزان سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده اند.

پرویزی فر افزود: از این میزان سطح زیر کشت 33 هزار و 900 هکتار مربوط به کشت اول و هشت هزار و 100 هکتار مربوط به کشت دوم در نواحی گرمسیری استان است.

وی با اشاره به برداشت ذرت از سطح 2500 هکتار از مزارع استان با متوسط عملکرد 5/11 تن در هکتار، تصریح کرد: در حال حاضر 17 دستگاه کمباین در سطح استان کار برداشت ذرت را انجام می دهند، که در این میان استان کرمانشاه در زمینه عملکرد در هکتار رتبه اول را در کشور را در اختیار دارد.

پرویزی فر اضافه کرد: مازاد نیاز استان برای مصرف به استان های قزوین، تهران، کردستان، همدان، گیلان و قم ارسال می شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، تعداد ایستگاه های آماده خرید ذرت از کشاورزان را نیز 33 ایستگاه عنوان کرد و یادآور شد: سازمان بر نحوه خرید و فعالیت این ایستگاه ها نظارت خواهد کرد.

امسال قیمت خرید هر کیلو ذرت 480 تا 500 تومان اعلام شد.