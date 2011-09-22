رسانه ها از صحبتم برداشت غلطی داشتند/از مردم هرمزگان عذرخواهی می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر غلامعلی رشید صبح پنجشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح استان هرمزگان در نخستین روز از هفته دفاع مقدس، بیان داشت: بزرگداشت دفاع مقدس، بزرگداشت یک تجاوز نیست بلکه بزرگداشت حماسه بزرگ و مقاومت مردمی ملت ایران است. ملتی که در اوج مظلومیت در مقابل دشمنان ایستاد و سرانجام طعم تلخ شکست را به صدام و حامیانش تحمیل کرد.

وی ادامه داد: در سه قرن گذشته مفهوم جنگ همواره برای ملت ایران مفهومی تلخ و همراه با شکست بوده است. به عنوان مثال درجنگهای ایران و روسیه ملت ایران پس از12 سال مقاومت و دفاع از مرزهای شمالی کشورمان در نهایت به علت بی کفایتی حاکمان قاجار شکست خوردند.

جانشین فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به تغییر مفهوم جنگ پس از انقلاب، اظهار داشت: در دفاع مقدس مفهوم جنگ در کشورمان به مفاهیمی همچون برادری، وحدت و شهادت تبدیل شد و دفاع مقدس راه روشنی را در برابر نسل جوان قرار داده است.

سردار رشید افزود: درحال حاضر برای نخستین بار در تاریخ ایران قدرت دفاعی کشورمان به بالاترین حد خود آن هم از مسیر دینی و استقلال رسیده و با این نیروی دفاعی در صورت تجاوز، ایران را به قتلگاه متجاوزین تبدیل خواهیم کرد.

وی با اشاره به ارتقای قدرت ایران درمنطقه، عنوان کرد: آمریکایی ها در حال حاضر با دادن بیش از 50 هزار کشته و زخمی در عراق شکست خورده اند و دولتی هم که در عراق روی کار آمده، دولتی شیعی و کاملا همسو با ایران است.

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به تجارب مسئولان نظام از دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری و دیگر مسئولان نظام توانستند با تجارب دفاع مقدس حداقل از وقوع پنج جنگ در 22 سال گذشته جلوگیری کنند و خوشبختانه ملت ایران امروز به الگویی برای کشورهای منطقه تبدیل شده و بیداری اسلامی کشورهای اسلامی را فراگرفته است.

سردار رشید در بخش دیگری از سخنانش به برداشت غلط برخی رسانه ها ازصحبت هایش در همایش نیروی دریایی راهبردی اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه ازسخنان بنده درآن همایش رسانه ها به گونه ای برداشت کردند که انگار بنده به ساحت مردم هرمزگان بی احترامی کرده ام در حالی که اصلا چنین قصدی نداشتم و منظورم چیز دیگری بوده است.

وی اضافه کرد: استان هرمزگان از لحاظ مولفه های قدرت نه تنها چیزی کم ندارد بلکه با وجود مناطق دریایی مهم کشور و وجود یک پایگاه بسیار قوی هوایی و واحدهای مختلف نظامی یکی از استانهای قدرتمند کشور در زمینه مسائل نظامی محسوب می شود.

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اظهار داشت: حرف من در آن همایش این بود که استان هرمزگان در برخی زیرساختها همانند راه، آب و برق و بهداشت و درمان دارای مشکلاتی است و بنده برای رفع این مشکلات جلساتی را با وزیران بهداشت، نفت و راه برگزار کردم تا هرچه سریعتر مشکلات این استان و مردم برطرف گردد.

سردار رشید با اشاره به حضور 30 هزار نفر از پرسنل نیروی دریایی به همراه خانواده هایشان در جاسک، تصریح کرد: برای استقرار این جمعیت درآینده شهرستان جاسک نیاز به بازسازی برخی زیرساختهایش از جمله آب سالم دارد و من همواره به دنبال رفع این مشکلات بوده ام.

وی عنوان کرد: منظورم به هیچ وجه جدایی دو شهرستان از هرمزگان نبوده و به علت اینکه در توضیح این مسئله ناتوان بودم و مردم دچار سوء تفاهم شدند از تمامی مردم شریف هرمزگان عذرخواهی می کنم.