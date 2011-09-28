خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: کتاب حاضر حاصل تجربه تدریس نویسنده در درس «اقتصاد ارتباطات و رسانه‏ها» در دانشکده علامه طباطبایی و حاصل سال‌ها تحقیق نویسنده درباره اقتصاد فرهنگ و اقتصاد رسانه‏هاست. مطالب کتاب بر اساس سرفصل‌های تنظیمی شورای انقلاب فرهنگی تهیه و برای تدریس اقتصاد ارتباطات یا اقتصاد رسانه‏ها تنظیم شده است.

رسانه‏ها را از جنبه‏های مختلف، از قبیل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می‏توان مطالعه کرد. بررسی جنبه‏های اقتصادی آن موضوع یک دانش کاربردی با عنوان «اقتصاد رسانه» است. اقتصاد رسانه، دانش بکارگیری تئوری‌های اقتصادی برای تجزیه و تحلیل فعالیت‌های رسانه‏ای است و بنابراین نوعی مطالعه کاربردی و بین رشته‏ای محسوب می‏شود.

این کتاب در 9 فصل ارائه شده که مقدمه‏ای بر اقتصاد رسانه‏ها، تقاضای محصولات رسانه‏ای، مقدمه‏ای درعرضه محصولات رسانه‏ای، عرضه محصولات رسانه‏ای، رفتار بنگاه‌ها و منطق اقتصادی قبول کپی رایت، تعادل در بازار رسانه‏ای و عوامل مؤثر بر آن، دولت و یارانه مطبوعات، دولت و یارانه کتاب، دولت، یارانه‏ها و اقتصاد سینما به ترتیب فصل‌های 9 گانه این کتاب را تشکیل می‏دهند.

عمومی بودن محصولات رسانه‏ای، کپی رایت، بنگاه‌های رسانه‏ای، محدودیت درآمد و وقت، تقاضا برای محصولات رسانه‏ای در ایران، اهداف بنگاه‌های رسانه‏ای، اهداف غیراقتصادی، رقابت انحصاری، انحصار چندجانبه، انواع بنگاه‌های رسانه‏ای و محصولات آنها، تابع تولید و هزینه‏های تولید، نقش هزینه‏ها بر تصمیمات بنگاه رسانه‏ای، کاربرد تئوری عرضه برای بنگاه‌های رسانه‏ای، تغییر قیمت محصول رسانه‏ای، تغییر درآمد مخاطبان، نیز از جمله مباحث مطرح شده در فصول این کتاب هستند.