به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حائری صبح پنجشنبه در جلسه ای که در اداره کل آموزش و پرورش استان قم برگزار شد، بیان کرد: پروژه‌های ساخته شده در دولت نهم و دهم اداره کل نوسازی مدارس استان قم شامل، 133 مدرسه با هزار و 339 کلاس درس، 231 هزار و 713 مترمربع زیربنا و 54 فضای غیر مدرسه شامل سالن ورزشی، کانون، نمازخانه و ... است.



وی تصریح کرد: در دولت نهم و دهم در استان قم در هر 12روز یک پروژه، در هر 1.6 روز یک کلاس درس و در هر یک روز 120 مترمربع ساخت و ساز صورت گرفته است.



حائری با اشاره به اینکه اداره کل نوسازی مدارس استان قم، علاوه بر احداث مدارس، وظیفه ساخت فضاهای آموزشی، پرورشی، ورزشی را به عهده دارد، افزود: با استان شدن قم در سال 1375 این اداره کل اقدام به احداث 125 باب فضای غیر مدرسه با 24 کلاس درس و 63هزار و 685 مترمربع زیربنا کرده است.



وی یادآور شد: 125پروژه فوق الذکر، شامل هشت باب کانون پرورش فکری با 24 کلاس درس و هشت هزار و 825 مترمربع زیربنا، 68 باب نمازخانه، 24 سالن ورزشی و 25پروژه‌ علمی آموزشی با دو هزار و 115 مترمربع است.