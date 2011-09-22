مدیران ورزش کارهای خود را با بیشترین اثرگذاری اجرا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی گائینی ظهر پنج شنبه در کلاس دوره مدیریت ورزشی همبستگی المپیک ویژه مدیران ورزشی در زنجان افزود: با توجه به اینکه فعالیت‌های مدیران می‌تواند سودآور یا آسیب‌دهنده به جمعی از مردم باشد، لذا باید با روش‌های علمی روز دنیا آشنا شوند تا سودآوری‌ها را به حداکثر و آسیب‌ها را به حداقل برسانند.

وی ادامه داد: مدیران، کارهای فیزیکی طاقت‌فرسایی را انجام می‌دهند که این امر منجر خواهد شد تا اندیشه آنان از آرامش و گشایش لازم برای تفکر برخوردار نباشد، لذا باید با روش‌های جدید مدیریت آشنا شوند تا به مدد آن بتوانند انرژی دوباره‌ای را برای ادامه راه کسب کنند و در بعد مدیریتی کارهایی را انجام دهند که کم‌هزینه و پر اثر باشد.

همچنین مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: برگزاری کلاس‌های مختلف علمی از سوی کمیته ملی المپیک، فرصت مناسبی برای تبادل اطلاعات و دانش‌اندوزی است که مسئولان ورزش استان باید با مدد گرفتن از آموزه های خود در این دوره‌ها موجبات تعالی و رشد بیش از پیش ورزش را محقق سازند.

ایرج رحمانی با بیان این مهم که هم‌اکنون بسیاری از کارهای ناممکن در ورزش با بهره‌گیری از علم روز دنیا محقق شده است، ابراز کرد: رشته‌های ورزشی همچون دو و میدانی، شنا، قایقرانی و تیر و کمان جزو رشته‌هایی به‌شمار می‌روند که با بهره‌گیری از علم روز دنیا و کار مضاعف می‌توانند در رویدادهای مهم ورزشی همچون المپیک برای کشورماه مدال‌های رنگارنگ کسب کنند.

وی ادامه داد: استان زنجان با جمعیتی کمتر از یک میلیون نفر توانسته است اولین ستاد راهبردی بازی‌های آسیایی 2014 را با چشم انداز کسب 30 سهمیه و 15 مدال فعال سازد و امسال نیز 51 تیم در لیگ برتر داشته باشد که امیدواریم با آموزهای علمی این دوره، زمینه‌های ارتقاء و پیشرفت ورزش استان بیش از پیش فراهم شود.

این دوره با حضور معاونان، مسئولان و رؤسای ادارات شهرستان‌ها در سالن کنفرانس اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان تا اول مهرماه دایر خواهد بود.