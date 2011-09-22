مردم با موسس حوزه علمیه خواهران نیشابور وداع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم تشییع صبح پنجشنبه از مسجد صاحب‌الزمان(عج) تا حرم بی‌بی شطیطه(ره) در خیابان امام خمینی این شهر برگزار شد و در محوطه بیرونی حرم بی‌بی شطیطه نماز میت به امامت حجت‌الاسلام عبدالجواد غرویان امام جمعه نیشابور اقامه شد.

در مراسم تشییع جمعی از روحانیت، دانشگاهیان، مسئولان استانی و شهرستانی، امدادگران کمیته امداد امام خمینی(ره)، جامعه قاریان، کانون مداحان و فعالان هیئات و مجامع مذهبی شهرستان حضور داشتند.

وی در جوار مقبره حاج عباس ترقی همسر گرامیش که از بانیان بارگاه بانو شطیطه و مسئول اسبق کمیته امداد امام نیشابور بود، روی در نقاب خاک کشید و آرام گرفت.

در این مراسم حجت‌الاسلام حق‌جو از فضلای نیشابوری حوزه علمیه قم، گفت: طی 44 سال فعالیت این بانوی مکتبی، بیش از دو هزار نفر خانم، علوم قرآنی و دروس دینی را فرا گرفتند.

وی افزود: بانوان مذهبی نیشابور وامدار تربیت دینی و نکات اخلاقی ایشان هستند.

وی خانم ترقی را با وجود داشتن سن بالا دارای روحیه جوان‌گرایانه توصیف و اضافه کرد: ایشان به شدت نگران میزان روحیه مذهبی نسل جوان و خواستار حمایت از برنامه‌های روشن‌گرانه‌ مذهبی بودند.

حق جو با اشاره به راه‌اندازی نزدیک ساختمان جدید مکتب‌الزهرا(س) نیشابور، خواستار حمایت همه جانبه مردم و مسئولان از ادامه فعالیت‌های این مکان مقدس مذهبی شد.

در این مراسم سیدمحمد سیدانی، عباس عراقی و کمال اشرف‌زاده در رثای بی‌بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا(س) و شاگردش مرحومه ترقی مدیحه‌سرایی کردند.

در این جلسه اعلام شد مراسم ترحیم آن بانوی عالمه فردا در هیئت علی‌اکبری (ع) صبح و ظهر و جمعه شب در آرامگاه بی‌بی شطیطه با سخنرانی حجت‌الاسلام راشد ‌یزدی برگزار می‌شود.

مرحومه ترقی پس از اتمام دوران دفاع مقدس با ایده‌ای منحصر به فرد در سال 1369 نخستین حوزه علمیه خواهران نیشابور را با نام "الزهراء" تأسیس کرد و به ‌تربیت حوزوی خواهران در این ابر‌شهر مذهبی ایران اسلامی پرداخت.

با تلاش وی اینک حوزه علمیه خواهران در نیشابور در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع و با زیر‌بنای چهار هزار مترمربع در فاز اول آماده بهره‌برداری است و قرار بود در 12 مهر 90 با حضور وی افتتاح شود.