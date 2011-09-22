امضاء تفاهمنامه همکاری بین کارخانه ماشین سازی و دانشگاه پیام نور تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به افزوده شدن رشته های تحصیلی جدید در گروه های فنی و مهندسی و هنر در دانشگاه پیام نور مرکز تبریز و نیاز به آزمایشگاهها و کارگاههای مدرن و پیشرفته برای این رشته ها، قرارداد همکاری مابین دانشگاه پیام نور مرکز تبریز و گروه کارخانجات ماشین سازی تبریز منعقد شد.

در این تفاهمنامه که به امضای بهرام حاج علیلو رئیس دانشگاه پیام نور مرکز تبریز و کریمی مدیرعامل گروه کارخانجات ماشین سازی تبریز رسید مقرر شد طرفین در رابطه با تامین کارگاهها و آزمایشگاههای فنی و تبادل استادان با یکدیگر همکاری نزدیکی داشته باشند.

شایان ذکر است، ماشین سازی تبریز یکی از قدیمی ترین و مجهزترین کارخانجات در کشور است که با بهره مندی از وسائل و ابزار آلات به روز و مدرن کارخانه ای دارای پتانسیل بسیار زیادی در راستای تامین نیازهای دانشجویان رشته های فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز است.