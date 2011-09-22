به گزارش خبرنگار مهر، امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه مراسم رژه نیروهای مسلح در جمع خبرنگاران در خصوص توانمندیهای این نیرو که در رژه نیروهای مسلح به نمایش گذاشته شد، گفت: ما در سال جاری توانستیم در رژه تهران و به طور همزمان در مشهد، بوشهر و بندرعباس موشک خلیج فارس و قیام را به نمایش بگذاریم.

وی در خصوص تجهیزات جدید نیروی هوافضای سپاه نیز گفت: در سال گذشته توانستیم موشک خلیج فارس را با موفقیت آزمایش کنیم و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز آن را به تولید انبوه رساند.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه در خصوص استقرار سپر موشکی ناتو در ترکیه گفت: این گونه اقدامات حرکات مذبوحانه آمریکایی ها برای تحت فشار قراردادن ایران است و ما هم به گونه ای طراحی کردیم تا اگر روزی نیاز شود موشک های بالستیک را در مقابل این سامانه پرتاب کنیم.

وی ادامه داد: اگر این موشک های بالستیک پرتاب شود به طور قطع سامانه موشکی ناتو ناکارآمد خواهد بود.

حاجی زاده ادامه داد: اگر آنها قادر باشند توسط این سیستم موشکی ایران را هدف قرار دهند طبیعتا باید فکری برای دفاع از سامانه های خود داشته باشند، معتقدم این گونه اقدامات به هیچ وجه کارآیی ندارد.