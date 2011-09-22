دفاع مقدس تجلی اقتدار جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید یعقوب موسوی ظهر پنجشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح استان زنجان، به حمایت های همه جانبه کشورهای بیگانه از عراق اشاره کرد و گفت: ملت مسلمان ایران با پیروی از ولایت فقیه به فرمان امام راحل لبیک گفته و در این جنگ نابرابر از خون خود هم گذشتند.
وی ادامه داد: بیداری ملتهای اسلامی منطقه خاورمیانه، ثمره هشت سال دفاعمقدس ایرانیان و انقلاب اسلامی است.
حجتالاسلام موسوی افزود: در طول هشت سال دفاعمقدس، مردم ایران با تبعیت از فرامین امام راحل، ثابت کردند که میتوان با دفاع در برابر تهاجمات، کشوری آزاد و مستقل داشت.
امام جمعه موقت زنجان افزود: در اسلام، لفظی به نام جنگ وجود ندارد، چرا که جنگ به معنی آدمکشی و حقکشی و سلطه بر بیگناهان است، در حالی که جهاد، مقابله با تعدی به ملتها است.
حجت الاسلام موسوی با اشاره به اینکه در جهاد دفاعی، ملتی که مورد تعدی قرار میگیرد، باید وارد میدان شده و از خود دفاع کند افزود: در 8 سال دفاعمقدس، مردم ایران نیز در جهاد دفاع وارد شده و مقابل دشمن تا دندان مسلح که جهان از آن حمایت میکرد، به دفاع پرداختند.
وی هدف دشمن از یورش به شهرهای ایران را نابودی آثار با برکت انقلاب اسلامی عنوان کرد و یادآور شد: دشمنان ایران اسلامی نمیدانستند که ملت به رهبری امام راحل در برابر هرگونه تهدیدی ایمن هستند.
امام جمعه موقت زنجان افزود با فرمان امام خمینی (ره) آحاد جامعه به جبهههای حق علیه باطل سرازیر شده و تنها هدف آنان نیز دفاع از عظمت این نظام بود.
حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه که در جنگ تحمیلی، حتی یک وجب از خاک ایران به دست دشمن بعثی نیفتاد افزود: نتیجه این مقاومت، بیداری ملتهای مسلمان بعد از گذشت 30 سال است.
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