قیمت سکه زمینگیر شد/ ثبت کاهش از 2 تا 9 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز پنج شنبه در بازار 630 هزار تومان است که در مقایسه با روز گذشته ثابت مانده است.

بر پایه این گزارش، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در حالی که در روز گذشته 615 هزار تومان بود امروز به 610 هزار تومان کاهش یافته است.

همچنین قیمت هر قطعه نیم سکه تمام بهار آزادی نیز طی امروز پنج شنبه به 290 هزار تومان رسید که این قیمت در روز گذشته 292 هزار تومان بود.

هر ربع سکه بهار آزادی هم امروز 143هزار تومان فروخته می شود که نسبت به قیمت 152هزار تومانی روز گذشته 9 هزار تومان کاهش یافته است.

قیمت هر سکه گرمی نیز 75هزار و 920 تومان است با این حال تا پایان وقت روز گذشته 78 هزار تومان فروخته می شد.

این گزارش می افزاید، قیمت هر گرم طلای 18عیار نیز طی امروز پنج شنبه در بازار 54 هزار و 940 تومان است. قیمت هر گرم طلای 18عیار در روز چهارشنبه 55 هزار و 130 تومان بوده است.

همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز طی امروز پنج شنبه بین 1770 تا 1772 دلار در نوسان است.

بررسی وضعیت قیمتی ارزهای معتبر نیز نشان می دهد که طی روز جاری قیمت هر دلار آمریکا در بانک مرکزی حدود 1079 تومان تعیین شده است.

هر یورو نیز طبق اعلام بانک مرکزی 1460 تومان و هر پوند انگلیس نیز 1671 تومان است.