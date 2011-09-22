همکاریهای تجاری و نمایشگاهی ایران و بلغارستان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده صبح پنجشنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با استاندار وارنای بلغارستان از آمادگی آذربایجان غربی برای برگزاری نمایشگاه های مشترک در وارنا و آربایجان غربی خبر داد و گفت: این استان سابقه همکاری تجاری بازرگانی و نمایشگاهی با کشور عراق، ترکیه و ارمنستان را داشته و در این زمینه وارنا بهترین افق می تواند باشد.

وی ضمن دعوت از هیئت اقتصادی، تجاری استانداری وارنا برای دیدار از پتانسیلهای آذربایجان غربی، اظهار داشت: حضور و علاقه مقامات دولتی دو طرف باعث اشتیاق تجار و بخش خصوصی و رشد رفاه و ارتباط بیشتر خواهد شد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه این استان به عنوان تنها استان هم مرز کشور با ترکیه، دروازه ورود ایران به اروپا محسوب می شود، بیان داشت: محصولات کشاورزی این استان همچون سیب، انگور و چغندرقند هدف اصلی صادرات بومی از مرزهای است.

جلال زاده در این گفتگو همچنین ضمن برشمردن اهمیت و جایگاه وارنا در زمینه های کشاورزی، پتروشیمی و گردشگری گفت: وارنا شهری زیبا با مردمی تلاشگر و دارای ظرفیتهای بالقوه برای توسعه هرچه بیشتر با آذربایجان غربی است.

وی ادامه داد: این دیدار شروعی برای همکاریهای مشترک دو منطقه و دو استان بوده که با توجه به تاریخ سراسر صلح و دوستی دو کشور می توان به توسعه هرچه گسترده تر این ظرفیت ها خوشبین بود.

وی با تاکید بر ظرفیتهای خاص آذربایجان غربی در زمینه های ترانزیت کالا و مسافر نیز ادامه داد: امتیاز اصلی استان کشاورزی و ترانزیت کالا و مسافر بوده و صنایع تبدیلی و غذایی استان حرف اول را در سطح کشور می زنند.

هیئت تجاری بازرگانی آذربایجان غربی به ریاست استاندار به منظور توسعه همکاریهای اقتصادی بازرگانی و گردشگری دو استان وارنا و آذربایجان غربی به بلغارستان سفر کرده است.