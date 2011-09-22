آمادگی جامعه المصطفی برای تعامل با مراکز علمی صربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار حجت الاسلام علیرضا اعرافی ضمن خوش‌آمدگویی، تمدن اسلامی را تبیین و گفتمان انقلاب اسلامی و دیدگاه امام خمینی(ره) را تشریح کرد.



وی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های المصطفی، آمادگی جامعه‌‌المصطفی را در زمینه تعامل علمی با شخصیتها و مراکز علمی صربستان اعلام کرد.



همچنین رئیس العلمای صربستان با تشکر از جامعه‌المصطفی به دلیل فراهم آوردن فرصت بازدید از برخی از مراکز المصطفی و گفتگو با حجت الاسلام اعرافی، نقشه معرفتی المصطفی را بسیار کامل و جامع توصیف کرد.



وی سپس به وضعیت صربستان پرداخت و مطالبی درباره جنگ بوسنی و هرزگوین بیان کرد.



آدم ذیلکیچ ضمن تشکر از استقبال المصطفی، بر تعامل بیشتر با مرکز علوی و حوزوی تأکید کرد.

