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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۵۲

در دیدار با اعرافی مطرح شد/

آمادگی جامعه المصطفی برای تعامل با مراکز علمی صربستان

آمادگی جامعه المصطفی برای تعامل با مراکز علمی صربستان

قم - خبرگزاری مهر: آدم ذیلکیچ رئیس‌العلمای صربستان و نادر دات سیچ استاد دانشکده علوم اسلامی صربستان با رئیس جامعه المصطفی العالمیه دیدار و بر تعامل هرچه بیشتر با این نهاد علمی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار حجت الاسلام علیرضا اعرافی ضمن خوش‌آمدگویی، تمدن اسلامی را تبیین و گفتمان انقلاب اسلامی و دیدگاه امام خمینی(ره) را تشریح کرد.

وی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های المصطفی، آمادگی جامعه‌‌المصطفی را در زمینه تعامل علمی با شخصیتها و مراکز علمی صربستان اعلام کرد.

همچنین رئیس العلمای صربستان با تشکر از جامعه‌المصطفی به دلیل فراهم آوردن فرصت بازدید از برخی از مراکز المصطفی و گفتگو با حجت الاسلام اعرافی، نقشه معرفتی المصطفی را بسیار کامل و جامع توصیف کرد.

وی سپس به وضعیت صربستان پرداخت و مطالبی درباره جنگ بوسنی و هرزگوین بیان کرد.

آدم ذیلکیچ ضمن تشکر از استقبال المصطفی، بر تعامل بیشتر با مرکز علوی و حوزوی تأکید کرد.
 

کد مطلب 1414524

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