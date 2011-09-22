به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار حجت الاسلام علیرضا اعرافی ضمن خوشآمدگویی، تمدن اسلامی را تبیین و گفتمان انقلاب اسلامی و دیدگاه امام خمینی(ره) را تشریح کرد.
وی ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای المصطفی، آمادگی جامعهالمصطفی را در زمینه تعامل علمی با شخصیتها و مراکز علمی صربستان اعلام کرد.
همچنین رئیس العلمای صربستان با تشکر از جامعهالمصطفی به دلیل فراهم آوردن فرصت بازدید از برخی از مراکز المصطفی و گفتگو با حجت الاسلام اعرافی، نقشه معرفتی المصطفی را بسیار کامل و جامع توصیف کرد.
وی سپس به وضعیت صربستان پرداخت و مطالبی درباره جنگ بوسنی و هرزگوین بیان کرد.
آدم ذیلکیچ ضمن تشکر از استقبال المصطفی، بر تعامل بیشتر با مرکز علوی و حوزوی تأکید کرد.
در دیدار با اعرافی مطرح شد/
آمادگی جامعه المصطفی برای تعامل با مراکز علمی صربستان
قم - خبرگزاری مهر: آدم ذیلکیچ رئیسالعلمای صربستان و نادر دات سیچ استاد دانشکده علوم اسلامی صربستان با رئیس جامعه المصطفی العالمیه دیدار و بر تعامل هرچه بیشتر با این نهاد علمی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار حجت الاسلام علیرضا اعرافی ضمن خوشآمدگویی، تمدن اسلامی را تبیین و گفتمان انقلاب اسلامی و دیدگاه امام خمینی(ره) را تشریح کرد.
نظر شما