  1. استانها
  2. قم
۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۰۲

حجت‌الاسلام اسکندری:

فرهنگ ایثار و شهادت تنها راهبرد مقابله با نظام سلطه است

فرهنگ ایثار و شهادت تنها راهبرد مقابله با نظام سلطه است

قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، ایستادگی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را تنها راهبرد مقابله با نظام سلطه و عقب‌نشینی استکبار دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج سازمان تبلیغات اسلامی با گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع مقدس اظهار داشت: پیشرفتهای انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف و ایستادگی ملت ایران در برابر مستکبران به خاطر این است که یک روزی مرزداران با ایمان این مرز و بوم با همه وجود و قامت در برابر توطئه‌های مختلف دشمنان ایستاده‌اند و از هیچ خطری باکی نداشتند.

وی با یادآوری برخی صحنه‌های دفاع مقدس ازجمله علمیات کربلای پنج که رزمندگان اسلام با وجود تله‌های انفجاری دشمنان، ایستادگی و مقاومت می‌کردند، تصریح کرد: جبهه استکبار و نظام سلطه جز با روحیه شهادت‌طلبی حاضر نیست کوتاه بیاید.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گفت: اگر کسی فکر کند که آمریکا و اسرائیل و کسانی که تمام وجودشان را مادیات و شهوات فراگرفته، با مذاکره و دوستی کنار می‌روند سخت در اشتباهند. تنها چیزی که می‌تواند آنها را به عقب براند روحیه مقاومت و شهادت‌طلبی و نترسیدن و غریدن در برابر آنهاست.

حجت‌الاسلام اسکندری تاکید کرد: در سی و دو سال گذشته هر زمانی که در برابر دشمنان ایستادگی کردیم، آنها عقب‌نشینی کردند و این روحیه باید برای حفظ اسلام و نظام و انقلاب اسلامی و از میان به در کردن صهیونیست‌ها و جنایتکاران حفظ شود.

لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

وی یکی از وظایف فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد و یادآور شد: بخش عمده‌ای از وظایف ما ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و دلدادگی به اسلام و انقلاب اسلامی است و فرارسیدن هفته دفاع مقدس بهانه‌ای برای انجام این وظیفه است.

وی با بیان اینکه فعالیتهای فرهنگی در هفته دفاع مقدس باید چند برابر شود، اظهار داشت: ما مدیون شهیدان هستیم و این فرصتهایی که در اختیار ماست به یمن ایثارگریهای آن بزرگواران است بنابراین باید در طول سال برای گسترش فرهنگ ایثار و شهادت اهتمام داشت.

حجت‌الاسلام اسکندری مدارس و دانشگاه‌های قم را عرصه مناسبی برای برگزاری گفتمانهای دینی با موضوع دفاع مقدس دانست و تاکید کرد: پوشش تبلیغاتی مناسب، دیدار از خانواده‌های معظم شهیدان، اجرای مسابقات و برنامه‌های متنوع فرهنگی با محوریت دفاع مقدس، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهیدان، طراحی و اجرای برنامه‌های ابتکاری، شرکت در نماز عبادی سیاسی جمعه و... از جمله کارهایی است که باید در هفته دفاع مقدس مورد توجه بسیجیان قرار گیرد.

کد مطلب 1414534

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها