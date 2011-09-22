اولین کنگره شعر دفاع مقدس خوزستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرمشهر ظهر پنجشنبه در این مراسم اظهار داشت: 150 اثر از 50 شاعر استان در دو مقطع شعر کلاسیک و آزاد با موضوع دفاع مقدس به دبیرخانه همایش ارسال شد که از این میان در هر دو بخش سه برگزیده معرفی خواهد شد.

محمد جوروند افزود: در این مراسم از یک شاعر جانباز و خانواده شهید شاعر تجلیل به عمل می آید.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرمشهر با اشاره به زمان برگزاری کنگره اظهار داشت: این برنامه در دو نوبت صبح از ساعت 10 الی 13 و بعد ازظهر ساعت 16 برگزار خواهد شد.



وی عنوان کرد: در مراسم صبح شعر خوانی توسط شاعران و بعداز ظهر اختتامیه و معرفی برگزیدگان صورت می گیرد.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرمشهر تاکید کرد: قرار است این برنامه سال آینده با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در گستره ملی برگزار شود.



جوروند، هدف از اجرای این برنامه را ترویج فرهنگ دفاع مقدس و ساری کردن فرهنگ شهادت در حوزه های ادبی عنوان کرد.