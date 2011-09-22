به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای ملی والیبال ایران و چین تایپه عصر امروز پنجشنبه در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی برگزار شد که طی آن ملیپوشان والیبال کشورمان با نتیجه 3 بر صفر مقابل حریف خود به برتری رسیدند. آنها در این بازی گیمهای اول تا سوم را به ترتیب با نتایج (25 بر 15)، (26 بر 24) و (25 بر 17) پیروز شدند.
تیم ملی والیبال ایران عصر چهارشنبه و در نخستین روز رقابتهای قهرمانی مردان آسیا موفق به شکست 3 بر صفر افغانستان شده بود. شاگردان "خولیو ولاسکو" که در حال حاضر صدرنشین گروه A هستند و صعودشان به مرحله دوم مسابقات قعطی شده است، روز جمعه آخرین دیدار مرحله گروهی را برابر هند برگزار میکنند.
شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا که از روز چهارشنبه با حضور 16 تیم در تهران آغاز شده است به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. تیم نخست این رقابتها در مسابقات جهانی ژاپن شرکت میکند و چهار تیم برتر نیز راهی رقابتهای گزینشی المپیک میشوند.
این دومین میزبانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیاست. تیم کشورمان در دوره پیشین این رقابتها با شکست برابر کرهجنوبی به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.
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