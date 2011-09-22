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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۵۵

والیبال قهرمانی آسیا - تهران/

تیم ملی ایران مقابل چین‌تایپه پیروز شد/ شاگردان "ولاسکو" صعود کردند

تیم ملی ایران مقابل چین‌تایپه پیروز شد/ شاگردان "ولاسکو" صعود کردند

تیم ملی والیبال ایران دومین دیدار خود در رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا را با پیروزی برابر چین‎تایپه به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و چین تایپه عصر امروز پنجشنبه در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی برگزار شد که طی آن ملی‎پوشان والیبال  کشورمان با نتیجه 3 بر صفر مقابل حریف خود به برتری رسیدند.  آنها در این بازی گیم‌های اول تا سوم را به ترتیب با نتایج (25 بر 15)، (26 بر 24) و (25 بر 17) پیروز شدند.

تیم ملی والیبال ایران عصر چهارشنبه و در نخستین روز رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا موفق به شکست 3 بر صفر افغانستان شده بود. شاگردان "خولیو ولاسکو" که در حال حاضر صدرنشین گروه A هستند و صعودشان به مرحله دوم مسابقات قعطی شده است، روز جمعه آخرین دیدار مرحله گروهی را برابر هند برگزار می‌کنند.

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا که از روز چهارشنبه با حضور 16 تیم در تهران آغاز شده است به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. تیم نخست این رقابت‌ها در مسابقات جهانی ژاپن شرکت می‎کند و چهار تیم برتر نیز راهی رقابت‎های گزینشی المپیک می‎شوند.

این دومین میزبانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیاست. تیم کشورمان در دوره پیشین این رقابت‎ها با شکست برابر کره‎جنوبی به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

کد مطلب 1414543

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