آذربایجان غربی آماده همکاری مشترک دانشگاهی با وارنا است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده پیش از ظهر پنجشنبه در جریان دیدار با رئیس دانشگاه صنعتی وارنای بلغارستان، افزود: آذربایجان غربی از پتانسیل بالای دانشگاهی و اساتید برجسته در رشته های مختلف بهره مند بوده که این ظرفیت امکان همکاری بین المللی گسترده را به این استان می دهد.

وی بیان داشت: وجود زیرساختهای گسترده در استان به خصوص شهرستان ارومیه و نزدیکی با استانهای مرزی کشورهای همسایه و حضور دانشجویان خارجی در دانشگاههای آذربایجان غربی نشان دهنده ظرفیت بالای این استان در زمینه های تکنولوژی و دانش های نوین است.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به لزوم گسترش مراودات علمی در سطح بین المللی و بخصوص آذربایجان غربی و وارنا، ادامه داد: آذربایجان غربی در دو زمینه تبادل دانشجو فرصتهای مطالعاتی آمادگی کامل با سایر دانشگاه ها را دارد.

سطح علمی دانشگاههای ایران بالاست

رئیس دانشگاه صنعتی وارنا نیز گفت: این دانشگاه در آستانه پنجاهمین سالگرد تاسیس خود میزبان میهمانانی گرانقدر شد که انتظار می رود با همکاریهای مشترک زمینه تبادل وسیع همکاری دانشگاه های دو استان نیز فراهم شود.

اووید فرحی با اشاره به سطح علمی بالای دانشگاههای ایرانی نیز اظهار داشت: این دانشگاه با بیش از 17 دانشگاه کشورهای مختلف جهان همکاری مشترک داشته و هم اکنون نیز دارای 500 دانشجوی خارجی است.

وی افزود: این دانشگاه علاقمند به همکاری با دانشگاه های ایرانی در زمینه ها علوم کامپیوتر، ماشین سازی و کشتی سازی و الکترونیک است .

در ادامه این دیدار، هیئت دانشگاهی و تجاری بازرگانی آذربایجان غربی از بخش های مختلف این دانشگاه بازدید کردند.

تشکیل کمیته های تخصصی تجاری اقتصادی آذربایجان غربی و وارنای بلغارستان

در طول سفر هیئت بلند پایه استانداری آذربایجان غربی به ریاست استاندار با حضور معاون اقتصادی و برنامه ریزی، جمعی از مدیران اجرایی و اتاق بازرگانی و بخش خصوصی استان، کمیته های تخصصی تجاری اقتصادی، گردشگری و کشاورزی بین دو طرف در محل استانداری وارنای بلغارستان تشکیل شد.

تشکیل اتاق بازرگانی مشترک، برگزاری نمایشگاه های تجاری بازرگانی در استانهای آذربایجان غربی و وارنا، بررسی راه اندازی خط اتوبوسرانی بین دو استان و راه کارهای دانشگاهی و کشاورزی از نتایج این کمیته های تخصصی دو طرف بود.