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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۲۷

دو تیم برتر مسابقات والیبال روستائیان شرق گلستان مشخص شدند

دو تیم برتر مسابقات والیبال روستائیان شرق گلستان مشخص شدند

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: دو تیم برتر مسابقات جام والیبال روستائیان شرق گلستان مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال جام روستائیان گلستان پیش از ظهر پنجشنبه درعلی آباد پایان یافت و دو تیم در این مسابقات منتخب شدند.

تیمهای گنبد و مینودشت تیمهای اول در گروه مسابقات والیبال روستایی شرق گلستان شدند.

در این مسابقات که شش تیم از مناطق مختلف گلستان شرکت دارند، تیم گنبد در دیدار پایانی سه بر صفر بر تیم آزادشهر غلبه کرد.

همچنین تیم مینودشت نیز سه بر صفر تیم والیبال روستائیان رامیان را شکست داد و راهی مرحله بعدی رقابت با برگزیدگان غرب گلستان شد.

تیم اول غرب و شرق گلستان اواخر مهرماه به مسابقات جام والیبال روستاییان کشور در تهران اعزام می شوند.

کد مطلب 1414554

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