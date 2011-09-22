پیشروی استقلال و پرسپولیس در دو جهت متفاوت/ تداوم صدرنشینی مجیدی

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفتمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم‌های سایپای البرز، صنعت نفت آبادان، نفت تهران، صبای قم، استقلال تهران و سپاهان اصفهان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و سه بازی نیز با نتیجه تساوی به اتمام رسید.

استقلال در این هفته با 2 گل از سد پرسپولیس گذشت تا ضمن فتح شهرآورد تهران یک پله در جدول صعود کرده و صدرنشین شود. صعود استقلال به صدر جدول، سقوط دو پله‌ای پرسپولیس به رده پانزدهم را به دنبال داشت.

صبای قم هم این هفته یک پله در جدول رده‎بندی صعود کرد. برتری یک بر صفر مقابل مس سرچشمه، تیم عبدالله ویسی را به سکوی دوم جدول فرستاد و کرمانی‌ها را در رده هفدهم جدول نگاه داشت.

صعود تیم‌های استقلال و صبای قم البته سقوط دو پله‌ای تراکتورسازی تبریز را به دنبال داشت که این هفته با نتیجه 2 بریک به نفت تهران باخت و جایگاه خود در صدر جدول را با رتبه سوم عوض کرد. نفتی‌های تهران نیز با وجود پیروزی خارج از خانه برابر تراکتورسازی تبریز با 14 امتیاز همچنان بر سکوی چهارم جدول باقی ماندند.

سپاهان اصفهان این هفته بهترین پیروزی را کسب کرد. این تیم با برتری 3 بر صفر مقابل داماش گیلان 11 امتیازی شد و با دو پله صعود در جدول تا سکوی پنجم بالا آمد.

در پایان هفته هفتم لیگ برتر سایپای البرز بیشترین صعود را در جدول رده‌بندی داشت. این تیم با تحمیل شکست 4 بر 2 به مس کرمان، تیم بلاژویچ را در انتهای جدول نگاه داشت و خود تا سکوی ششم جدول بالا آمد.

بعد از سپاهان اصفهان و سایپای البرز در جدول رده‌بندی لیگ برتر ذوب آهن و شاهین بوشهر دیده می‌شوند که این هفته در مصاف رودررو به تساوی یک بریک رضایت دادند و هر کدام دو پله در جدول سقوط کردند.

نفت آبادان نیز این هفته صعودی چشمگیر در جدول داشت و به لطف پیروزی خارج از خانه مقابل ملوان بندرانزلی تا سکوی نهم جدول خود را بالا کشید. شکست مقابل برزیلی‌های خوزستان تیم ملوان را با سه پله سقوط تا سکوی سیزدهم جدول پایین آورد.

در رده‌های دهم تا دوازدهم جدول رده‌بندی به ترتیب تیم‌های فجرسپاسی شیراز، فولاد خوزستان و راه آهن شهرری دیده می‌شوند که در این هفته با تساوی دیدارهای خود را پشت سر گذاشتند و هر کدام دو تا یک پله در جدول سقوط کردند.

در میان تیم‌های پایین جدول تنها تیمی که این هفته در جدول صعود داشت، شهرداری تبریز بود که با تساوی بدون گل مقابل فولاد خوزستان از سکوی پانزدهم به رده چهارم جدول صعود کرد.

پس از پرسپولیس که با قعر جدول فقط چهار امتیاز فاصله دارد، تیم‍‌های داماش گیلان، مس سرچشمه و مس کرمان دیده می‌شوند که همگی در هفته چهارم طعم تلخ شکست را چشیدند.

- نتایج دیدارهای هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* راه آهن شهرری یک - فجر شهیدسپاسی شیراز یک

گل‌ها: بهادر عبدی (50) برای راه آهن و ایوب کلانتری (89) برای فجرسپاسی

* سایپای البرز 4 - مس کرمان 2

گل‌ها: امین منوچهری (2)، عباس محمدرضایی (69)، کریم انصاری‌فرد (72) و روزبه شاه علی دوست (3+90) برای سایپا و علیرضا لطیفی (31 - گل به خودی) و مهرداد پولادی (49) برای مس کرمان

* ملوان بندرانزلی یک - صنعت نفت آبادان 2

گل‌ها: علیرضا رمضانی (3+45 - پنالتی) برای ملوان و میثم امیری (76) و فونیکه سی (5+90) برای صنعت نفت آبادان

* تراکتورسازی تبریز یک - نفت تهران 2

گل‌ها: سیدمحسن حسینی (2+90) برای تراکتورسازی و سیدایمان موسوی (51) و علیرضا عزتی (83) برای نفت تهران

* مس سرچشمه کرمان صفر - صبای قم یک

گل: حسین حجازی‌پور (49)

* پرسپولیس تهران صفر - استقلال تهران 2

گل‌ها: فرهاد مجیدی (15) و مجتبی جباری (87)

* فولاد خوزستان صفر - شهرداری تبریز صفر

اخراج: آندره رینالدو (2+90 - فولادخوزستان)

* سپاهان اصفهان 3 - داماش گیلان صفر

گل‌ها: عماد محمدرضا (55 و 69) و احمد جمشیدیان (87)

* شاهین بوشهر یک - ذوب آهن اصفهان یک

گل‌ها: مهدی نوری (61) برای شاهین و احمد محمدپوری (72) برای ذوب آهن

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال

تیم بازی برد تساوی باخت گلزده گلخورده تفاضل امتیاز 1- استقلال 7 5 1 1 14 6 8+ 16 2- صبا 7 5 1 1 10 6 4+ 16 3- تراکتورسازی 7 5 - 2 16 10 6+ 15 4- نفت تهران 7 4 2 1 11 7 4+ 14 5- سپاهان 7 3 2 2 10 6 4+ 11 6- سایپا 7 3 1 3 11 10 1+ 10 7- ذوب آهن 7 2 4 1 10 9 1+ 10 8- شاهین 7 2 3 2 7 4 3+ 9 9- نفت آبادان 7 2 3 2 8 9 1- 9 10- فجرسپاسی 7 2 3 2 7 8 1- 9 11- فولاد 7 2 3 2 6 8 2- 9 12- راه آهن 7 1 5 1 10 10 0 8 13- ملوان 7 1 4 2 9 7 2+ 7 14- شهرداری تبریز 7 1 4 2 7 12 5- 7 15- پرسپولیس 7 1 3 3 10 12 2- 6 16- داماش 7 1 2 4 4 11 7- 5 17- مس سرچشمه 7 1 1 5 5 14 9- 4 18- مس کرمان 7 - 2 5 8 14 6- 2

مجیدی صدرنشین جدول گلزنان

در هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور 22 گل از خط دروازه‌ها گذشت که میانگین 4/2 گل برای هر بازی است. در پایان دیدارهای این هفته همچنان فرهاد مجیدی با هفت گل زده صدرنشین جدول گلزنان است.

جدول گلزنان لیگ برتر:

7 گل:

فرهاد مجیدی (استقلال تهران)

5 گل:

کریم انصاری‌فرد (سایپای البرز) و سید ایمان موسوی (نفت تهران)

4 گل:

رضا نوروزی (فولاد خوزستان)، سیدمحسن حسینی (تراکتورسازی) و جواد کاظمیان (پرسپولیس تهران)

3 گل:

عماد محمدرضا و امید ابراهیمی (سپاهان)، محمدحسین ابراهیمی (تراکتورسازی تبریز)، علی کریمی (پرسپولیس)، عباس محمدرضایی (سایپای البرز)، روح الله عرب (صنعت نفت آبادان)، امید عالیشاه (راه آهن شهرری)، منصور تنهایی (شاهین بوشهر)، علی سامره (مس سرچشمه) و جلال رافخایی (ملوان بندرانزلی)

2 گل:

بهادر عبدی، علیرضا عباسفرد و حسین کاظمی (راه آهن شهرری)، عبدالکریم اسلامی و میلاد سلیمان فلاح (صبای قم)، هوگو ماچادو و ایگور کاسترو (ذوب آهن اصفهان)، مجتبی جباری و اسماعیل شریفات (استقلال تهران)، سعید دقیقی و میثم بائو (شهرداری تبریز)، احسان حاجی صفی (تراکتورسازی تبریز)، احمد جمشیدیان و فابیو جانواریو (سپاهان اصفهان)، مجتبی زارعی (نفت تهران)، مهرداد پولادی (مس کرمان)، بختیار رحمانی (فولاد خوزستان)، فونیکه سی (صنعت نفت آبادان)، مهدی نظری (فجرسپاسی شیراز) و مهدی دغاغله (ملوان بندرانزلی)

یک گل:

فلاویو لوپز، احمد آل نعمه امیرحسین صادقی، فردین عابدینی، سیاوش اکبرپور، اشپیتیم آرفی و فرزاد آشوبی (تراکتورسازی تبریز)، محسن بیاتی نیا، لئوناردو باربوس، جورج مورات، مصطفی سیفی و فرزاد حسین خانی (مس کرمان)، احمد محمدپوری، سیدمحمد حسینی، پیام صادقیان، اسماعیل فرهادی و محمد قاضی (ذوب آهن اصفهان)، حسین حجازی‌پور، مرتضی کاشی، اکبر صادقی، محسن بیات و رضا عنایتی (صبای قم)، ایوب کلانتری، عباس کاظمیان، حمید جوکار، محمدرضا پورمحمد و مهدی رجب‌زاده (فجرسپاسی شیراز)، ولید علی، میلاد میداودی و آرش برهانی (استقلال تهران)، علیرضا رمضانی، محمد نزهتی، علی جراح کار و زوران زلاتکوسکی (ملوان بندرانزلی)، علیرضا عزتی، محمدحسین مهرآرا، مصطفی مهدوی و رضا معقولی (نفت تهران)، محمد غلامی، جهانگیر عسگری، محمد آبشک و علیرضا نظیف کار (داماش گیلان)، مهدی نوری، ایوان پتروویچ، محسن حمیدی و میثم منیعی (شاهین بوشهر)، جعفر بذری، محمدرضا زینال خیری و وریا غفوری (شهرداری تبریز)، رضا نورمحمدی، محمد نصرتی و حسین بادامکی (پرسپولیس تهران)، روزبه شاه علی دوست، امین منوچهری و مهدی خیری (سایپای البرز)، مصطفی صبری، لئون پاجاچیان و میثم امیری(صنعت نفت آبادان)، مسلم فیروزآبادی و نناد برونویچ (مس سرچشمه) و میرهانی هاشمی (راه آهن شهرری)

جدول گلزنان خارجی لیگ برتر:

3 گل:

عماد محمدرضا (سپاهان اصفهان)

2 گل:

هوگو ماچادو و ایگور کاسترو (ذوب آهن)، فونیکه سی (صنعت نفت آبادان) و فابیو جانواریو (سپاهان اصفهان)

یک گل:

لئاندرو باربوس و جورج مورات (مس کرمان)، اشپیتیم آرفی و فلاویو لوپز (تراکتورسازی تبریز)، لئون پاجاچیان (صنعت نفت آبادان)، نناد بروونویچ (مس سرچشمه)، ایوان پتروویچ (شاهین بوشهر)، زوران زلاتکوسکی (ملوان بندرانزلی) و ولید علی (استقلال تهران)