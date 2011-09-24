آینده درخشانی در انتظار دوچرخه سواری قم است

جعفر مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با برگزاری نخستین رقابت رسمی دوچرخه سواری بعد از تشکیل هیئت جدید، متوجه شدیم که واقعا استعدادهای بسیار خوبی در بین نوجوانان و جوانان علاقمند به این رشته در قم وجود دارد.



وی افزود: هیئت دوچرخه سواری قم بعد از تغییر مدیریت خود از یکی دو ماه گذشته با حضور جهانبخش نجف زاده به عنوان رئیس جدید، فعالیت گسترده ای را برای توسعه بیش از پیش این رشته ورزشی پر طرفدار در قم آغاز کرده است.



نایب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم بیان داشت: مسابقات قهرمانی دوچرخه‌سواری استان قم با حضور دوچرخه‌ سواران نوجوان، جوان و امید به انجام رسید و دوچرخه سواران شرکت کننده مسیر میدان 72 تن تا میدان ولیعصر قم را رکاب زدند.



وی بیان داشت: از جمله اقدامات مهم در اولویت در هیئت دوچرخه‌سواری استان قم تلاش برای حضور مداوم ورزشکاران توانمند رشته دوچرخه‌سواری در رقابت‌های لیگ باشگاه ها و قهرمانی دوچرخه‌سواری کشور است که امیدوارم با تامین منابع و امکانات محقق شود.



مدرسی تصریح کرد: از مهم‌ترین نیازهای هیئت دوچرخه‌سواری استان قم با توجه به ظرفیت بسیار خوبی که قم برای میزبانی رقابت‌های دوچرخه‌سواری لیگ و قهرمانی دارد، نیاز به داشتن و راه‌اندازی پیست‌های کورسی و کوهستان اختصاصی این رشته ورزشی در استان قم است تا چهره‌های مطرحی را از این رشته ورزشی معرفی کند.



وی یاد آور شد: در طول این سال‌ها دوچرخه‌سواری استان قم در بخش بانوان تحرک بسیار خوبی پیدا کرده است و بانوان دوچرخه‌سواری قم در بخش همگانی پرفروغ ظاهر شدند ضمن اینکه توجه به امر آموزش نیز در این هیئت از این به بعد، بیش از پیش مورد توجه قرار خواهد گرفت.



مدرسی تاکید کرد: قطعا با تلاش هایی که صورت می گیرد به زودی چهره‌های خوبی به رشته ورزشی دوچرخه‌سواری قم معرفی خواهند شد و جمعیت ورزشکار بیمه شده این هیئت نیز رشد قابل توجهی پیدا خواهد کرد، ضمن اینکه حضور در مسابقات لیگ دوچرخه‌سواری باشگاه‌ها و پیکارهای قهرمانی کشور نیز بیشتر خواهد شد.



جهان‌بخش نجف‌زاده در حالی ریاست هیئت دوچرخه‌سواری استان قم را بر عهده دارد که در حال حاضر شهردار منطقه سه قم است و انتظار جامعه ورزش دوچرخه‌سواری این است که با حضور وی، این رشته ورزشی از اعتبارات و امکانات مناسبی که بخش خصوصی دارد، بهره‌مند شده و در مسیر پیشرفت حرکت کند.

