مراسم رژه نیروهای مسلح خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رژه یگانهای نمونه نیروهای مسلح خراسان جنوبی همزمان با اولین روز از هفته دفاع مقدس، در مقابل بوستان شهدای گمنام بیرجند برگزار شد.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در استان با برگزاری این رژه شکوهمند، اقتدار، انسجام و آمادگی همه جانبه خود را برای مقابله با تهدیدات عملی دشمنان و نیز دفاع از انقلاب و نظام اسلامی و تمامیت ارضی کشور به نمایش می گذارند.

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی در این مراسم اظهارداشت: 31 سال قبل نظام استکبار در راستای رسیدن به اهداف شوم خود بر علیه این نظام اقدام کردند و به مرز و بوم این کشور حمله نظامی انجام دادند و رزمندگان کشورمان با روحیه ایثارگری و شهادت طلبی خود بستر موفقیت این کشور و نظام اسلامی را فراهم کردند.

سردار یعقوب علی نظری افزود: هم اکنون نیز اگر دشمنان در هر میدان و مکانی حضور پیدا کرده و بخواهد اهداف شوم خود را عملی کنند همانند هشت سال دفاع مقدس دوباره رزمندگان و ایثارگران و اقشار مختلف مردم در صحنه حضور می یابند و از ناموس و مرز و بوم مملکت خود دفاع می کنند و مانع عملی شدن اهداف شوم دشمنان می شوند.

وی بیان کرد: عظمت و اقتدار امروز کشور ایران برگرفته از صبر و استقامت خانواده معظم شهدا و ایثارگران است.

وی با بیان اینکه هنوز در معرفی دفاع مقدس عقب ‌ماندگی داریم، تاکید کرد: دفاع مقدس هم از نظر مقیاس و هم از نظر محتوا و ماهیت بسیار بالا بوده و هنوز نتوانسته ‌ایم به خوبی این دفاع مقدس را اطلاع ‌رسانی کنیم.

سردار نظری به بیداری اسلامی و خیرشهای کشورهای منطقه اشاره کرد و ادامه داد: در شرایطی که نهضت بیداری اسلامی در حال توسعه و گسترش است، این علما و کارشناسان و فرهیختگان مسلمان هستند که باید با شناخت عمیق وضعیت موجود و انجام هماهنگیهای ارزشمند از انحراف احتمالی مورد نظر دشمنان، جلوگیری کنند.

به گفته وی بصیرت و بیداری اسلامی کشورهای منطقه امروز به یک نهضت تبدیل شده و با الگوگیری از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ایران در حال گسترش است.

در این مراسم یگان های نمونه نیروهای زمینی، هوایی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و بسیج رژه می روند.